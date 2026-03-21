Aniversario de la FACh: Presidente Kast destaca rol en control fronterizo y respaldo a Carabineros

El Presidente José Antonio Kast aprovechó el aniversario 96 de la Fuerza Aérea para instalar dos ideas fuerza: el rol activo de las Fuerzas Armadas en el control del territorio —incluido el debate por las fronteras— y un respaldo sin matices a Carabineros tras el homicidio de uno de sus funcionarios.

Desde la Base Aérea El Bosque, acompañado por el comandante en jefe, Hugo Rodríguez González, el Mandatario destacó la capacidad operativa y el proceso de modernización de la institución. “Tenemos que sentirnos tranquilos de tener una gran Fuerza Aérea que defiende la soberanía”, dijo, en una ceremonia que reunió a autoridades civiles y militares, y que incluyó un despliegue de más de 1.400 efectivos y cerca de 60 aeronaves.

“Nuestras fronteras son terrestres, marítimas y aéreas”

Pero más allá de la postal —y el ruido de los aviones—, el foco estuvo en el rol que el Gobierno quiere empujar: una FACh con tareas que no se quedan solo en el cielo. Kast remarcó que “nuestras fronteras son terrestres, marítimas y aéreas”, subrayando que el resguardo del país no es exclusivo de las policías, sino que también involucra a las Fuerzas Armadas.

Consultado por 24 Horas sobre una eventual participación en el denominado “Plan Escudo Fronterizo”, el Presidente optó por una respuesta corta y sin rodeos… pero también sin entrar al fondo: la FACh “siempre colabora con la vigilancia del tema fronterizo”.

“Cada vez que atentan contra la vida de un carabinero, atentan contra la vida de Chile”

El momento más político vino después. Kast trasladó el eje de su mensaje al homicidio del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla, cuyo funeral se realiza esta tarde en Puerto Montt.

“Cada vez que atentan contra la vida de un carabinero, atentan contra la vida de Chile”, afirmó.

El Mandatario confirmó que viajará al sur para asistir a la ceremonia fúnebre y acompañar a la familia. “Queremos darle un abrazo a la viuda, a su hijo Joaquín y a su familia”, señaló, insistiendo en que ese gesto busca reflejar el respaldo del Gobierno “y de todo Chile” a la institución.