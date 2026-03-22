El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, calificó como “caótica” la primera semana de la administración de José Antonio Kast, señalando que la “inundación de propuestas” del Ejecutivo ha generado una profunda incertidumbre en el país.

En una entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, el parlamentario centró sus críticas en la agenda tributaria y el manejo de los combustibles, advirtiendo sobre el riesgo de agravar las arcas fiscales con medidas que, a su juicio, favorecen desproporcionadamente a los sectores más acaudalados.

“Creo que hay una especie como de incertidumbre que se ha generado entre que el MEPCO sí, que el MEPCO no, que la rebaja del impuesto a las grandes empresas, que el tema del recorte a la gratuidad, que el tema medioambiental. Hay varias propuestas que son un poco caóticas, que la verdad es que si yo tuviese que traducir eso generaría mucha incertidumbre, sobre todo en materia económica”, dijo el senador Ibáñez.

Y agregó: “Si hoy estás planteando aumentar el precio de la gasolina, pero al mismo tiempo bajar los impuestos a la herencia por sobre mil millones de pesos o a las grandes empresas, el déficit no se va a resolver, al contrario, el déficit se va a profundizar”, dijo el senador Ibáñez”.

El diagnóstico del déficit fiscal

Respecto a la situación financiera del Estado, Ibáñez fue enfático en validar la urgencia de la materia, aunque marcó una distancia política clara sobre su origen y solución.

“El déficit fiscal existe, no podemos desconocerlo; sería irresponsable hacerlo. Pero la solución no puede profundizar el problema”, sostuvo el senador.

Para respaldar su postura, el legislador recordó que el déficit es un problema arrastrado por más de cinco años y que, durante el gobierno de Gabriel Boric, el promedio fue de 1,7 puntos del PIB, cifra menor a los 4,9 puntos registrados en la segunda administración de Sebastián Piñera.

“El déficit fiscal existe, no podemos desconocerlo, sería irresponsable desconocerlo. Ahora bien, el déficit fiscal se viene arrastrando hace 5 y medio años. No lo inventó el Frente Amplio, no lo inventó el expresidente Boric. El déficit fiscal de Bachelet 2 fue de 2.3 puntos de PIB. El déficit fiscal de Piñera 2 fue de 4.9 puntos de PIB”, indicó Ibáñez.

Críticas a la rebaja de impuestos y el “1% más rico”

Para el representante del Frente Amplio, la propuesta del Gobierno de reducir el impuesto corporativo del 27% al 23% y rebajar los impuestos a las herencias sobre los 1.000 millones de pesos sin alternativas de recaudación real es una decisión arriesgada que solo lograría profundizar el déficit,,. Ibáñez argumentó que el crecimiento económico proyectado por estas rebajas no compensará la falta de ingresos fiscales inmediatos.

Además, el senador denunció que esta estructura tributaria implica, en la práctica, quitar recursos a áreas sensibles como salud y educación para transferirlos al “1% más rico” de la sociedad. Según sus cifras, por cada punto que se reduce el impuesto a las grandes empresas, las 100 personas más ricas de Chile —quienes actúan como accionistas— reciben un beneficio promedio de 100 millones de pesos anuales.

“La propuesta así tal como la vemos es quitarle recursos a salud a educación para transferirle al 1% más rico Eso es finalmente lo que nos están planteando Estamos a la espera del detalle estamos a la espera de revisar el proyecto”.

Llamado a la unidad y “líneas rojas”

En el plano político, Ibáñez abogó por una oposición unida y coordinada para enfrentar las propuestas del Ejecutivo, proponiendo incluso levantar una mesa técnica transversal de economistas para abordar de forma responsable el alza de los combustibles y el funcionamiento del MEPCO.

Finalmente, el parlamentario envió una advertencia al Palacio de La Moneda sobre la política exterior. Calificó como una “línea roja” el posible rechazo del Gobierno a la candidatura internacional de la expresidenta Michelle Bachelet, asegurando que no apoyarla sería “poco patriota” y significaría la ruptura de importantes puentes de diálogo entre el oficialismo y la oposición.