¿Se vienen alzas? Gobierno oficializa primera modificación al Mepco

El Gobierno oficializó este lunes la primera modificación al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), introduciendo cambios en la forma en que se calcula el valor de las bencinas y otros combustibles en el país.

La medida fue establecida mediante un decreto del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial. Según el documento, se amplía el período utilizado para calcular el precio de paridad de importación de los combustibles.

De esta forma, el número de semanas consideradas en el cálculo pasará de tres a cuatro.

“Determínase (…) que el número de semanas para calcular el precio de paridad de importación de los combustibles gasolina automotriz, petróleo diésel vehicular y gas licuado de petróleo vehicular será de cuatro semanas”, señala el decreto.

La modificación comenzará a regir a partir del jueves 26 de marzo de 2026, fecha en la que se realizará una nueva actualización en los precios de los combustibles.

Hasta ahora, el mecanismo operaba con un sistema de revisión cada tres semanas.

El Mepco funciona estableciendo límites a las variaciones de los precios de los combustibles, con el objetivo de amortiguar cambios bruscos derivados de las fluctuaciones internacionales del petróleo.

En la práctica, el sistema ha permitido moderar las alzas, fijando un tope cercano a los $26 por litro en cada ajuste.

Con el nuevo período de cálculo, el comportamiento de los precios podría experimentar variaciones distintas a las registradas hasta ahora.

El cambio ocurre en medio del debate sobre el futuro del Mepco, debido al alto costo fiscal que implica su funcionamiento.

Además, la evolución de los precios internacionales del petróleo ha estado marcada por la incertidumbre derivada del conflicto en Medio Oriente.