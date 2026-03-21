La última tentación de Quiroz: reinterpretar o cambiar Ley Mepco

En medio de una compleja situación fiscal y la presión del mercado internacional por el conflicto en el Medio Oriente, en el Ejecutivo hay dos miradas para enfrentar el alza de precios de los combustibles. Mientras algunos son partidarios de modificar la ley del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) en el Congreso, otros prefieren hacer una reinterpretación del artículo 3 de la norma y subir combustibles en un monto cercano a los $300.

El Ministerio de Hacienda ha puesto sobre la mesa una interpretación técnica de la Ley 20.765 (Mepco) que permitiría incrementos en el precio de las bencinas significativamente mayores a los habituales.

Según explican en el oficialismo, la estrategia se centra en una reinterpetación del Artículo 3º, número 7, una cláusula que actúa como una “orden superior” por sobre los límites convencionales de estabilización, que permitiría que el componente variable del impuesto específico de los combustibles se fije en un valor diferente al usual, con un alza cercana a los 300 pesos.

Otra mirada es flexibilizar la Ley 20.765 y establecer un alza local paulatina y retardada de los combustibles, para lo que es necesario el envío de un proyecto de ley al Congreso.

De hecho, este fue uno de los temas que abordó el Presidente José Antonio Kast con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, en la reunión de mesas de ambas Cámaras en La Moneda esta semana.

Según señaló la senadora Núñez al programa Al Pan Pan de El Mostrador, uno de los puntos más críticos que el ministro Quiroz transmitió es el altísimo costo fiscal de mantener el mecanismo de estabilización: El Gobierno estima que se están desembolsando US$ 200 millones por semana para contener las alzas.

Para graficar la magnitud de este gasto, Quiroz presentó un argumento que busca sensibilizar al Congreso: con el dinero destinado a solo una semana de subsidio al combustible, el Estado podría resolver la totalidad de las listas de espera oncológicas en Chile en un periodo de 90 días, comentó la legisladora.

De acuerdo con lo que Quiroz planteó a Núñez, a diferencia de otras medidas que podrían ejecutarse vía decreto, el ajuste al Mepco se realizaría mediante un proyecto de ley.

Aunque aún no se conocen los detalles de la propuesta del Ejecutivo, la senadora indicó que la alternativa más probable sería introducir modificaciones al mecanismo. “Lo más probable es que sea un ajuste”, afirmó, aunque recalcó que el Gobierno aún se encuentra evaluando cómo presentar el proyecto.

Según confirmó la senadora Núñez, el cronograma legislativo contempla que el lunes o martes ingrese el proyecto por la Cámara de Diputadas y Diputados, donde el oficialismo es minoría, y que el miércoles ingrese a la discusión en la Comisión de Hacienda del Senado.

Para la segunda autoridad política del país, el objetivo no es la eliminación total del instrumento, sino una reforma o ajuste profundo que permita sincerar los precios de manera decidida y rápida.

El fin de la “regla de los $30”

Si embargo, al interior de los republicanos, en el grupo de los denominados “Halcones” del Segundo Piso, sostienen que bajo condiciones normales el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) opera mediante el Artículo 3, número 4, que establece un límite de variación cercano al 2,4% del promedio de la gasolina de 93 octanos. Este cálculo es el que tradicionalmente limita las alzas a aproximadamente $30 pesos por cada período de 21 días, funcionando como una “escalera” para evitar golpes bruscos al bolsillo de los ciudadanos.

Sin embargo, agregan que el Gobierno ha identificado que el número 7 del mismo artículo contiene la frase clave “Con todo…”, lo que en términos legales permite ignorar la regla anterior bajo circunstancias específicas. Este permitiría –explican– que el componente variable del impuesto específico se fije en un monto diferente al que resultaría de la aplicación normal del número 4 de la misma ley (que tradicionalmente limita las alzas a aproximadamente $30 pesos cada 21 días).

Este es un punto que ha sido abordado por parlamentarios de la centroderecha que no están de acuerdo con que “se salte al Congreso por decreto” para hacer una reinterpretación, y que será uno de los puntos por los cuales se decidió en la UDI una interpelación contra el ministro Quiroz.

Los defensores de saltarse al Congreso advierten que no es claro que estén los votos necesarios y señalan que el objetivo principal es garantizar que el precio de la bencina se mantenga dentro de los márgenes legales de referencia (un “techo” y un “piso”) definidos por el mercado internacional

Esta interpretación sugiere que la ubicación del precio dentro de la banda de referencia es prioritaria sobre la velocidad del alza. En palabras simples: si la regla de los $30 pesos no es suficiente para que el precio interno refleje la realidad del mercado, la ley autoriza a subir “lo que sea necesario” para alcanzar dicho rango.

Los defensores de saltarse al Congreso para reinterpretar la medida explican que esta facultad técnica haría posible al Ejecutivo “apurar el tranco” en el traspaso de los precios internacionales cuando la situación fiscal lo requiera.

El uso de esta “llave legal” permitiría sincerar los precios de manera más acelerada, evitando una exposición financiera mayor del Estado, aunque signifique asumir el costo político de alzas que superen con creces el umbral de los $30 pesos al que la ciudadanía se había habituado.