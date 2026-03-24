Tohá arremete contra Gobierno del Presidente Kast: “Si antes no había emergencia, la crearon”

La exministra del Interior, Carolina Tohá, lanzó duras críticas al gobierno del Presidente José Antonio Kast, cuestionando el relato de “emergencia” instalado por la actual administración y acusando que las propias decisiones del Ejecutivo han contribuido a generar ese escenario.

A través de su cuenta de X, la exsecretaria de Estado sostuvo que en los primeros días del nuevo gobierno se han adoptado medidas que han tensionado el panorama político y económico. “Si antes no había emergencia, la crearon”, escribió, en una publicación que rápidamente generó reacciones en el debate público.

Tohá apuntó a tres decisiones específicas del Ejecutivo: la histórica alza de los combustibles, el llamado a retiro de la ahora exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, y la determinación de no respaldar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

“En 3 días: decidieron no contener el precio del petróleo, permitiendo la mayor alza en 40 años. Llamaron a retiro a una de las funcionarias policiales más destacadas del país. Renunciaron a que Chile encabece Naciones Unidas”, escribió la exministra.

En su mensaje, además, acusó al gobierno de eludir responsabilidades en materia económica, cuestionando el diagnóstico fiscal del Ejecutivo. “Para no asumir sus responsabilidades, declararon en quiebra al Estado chileno contra opinión de expertos e inversionistas”, agregó.

Las declaraciones de Tohá se producen en un contexto en que el gobierno ha insistido en la necesidad de enfrentar un escenario complejo, al que ha denominado como un “gobierno de emergencia”. De hecho, el pasado 9 de marzo, antes de la asunción del Presidente Kast, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, afirmó que se iniciaba la instalación de un Ejecutivo bajo esa lógica, con el objetivo de abordar las urgencias del país.

Las críticas desde la oposición se han concentrado particularmente en el impacto del alza de los combustibles, medida que ha sido uno de los primeros focos de cuestionamiento al nuevo gobierno y que ha abierto un debate sobre sus efectos en el costo de vida.

En 3 días:

– Decidieron no contener el precio del petróleo, permitiendo la mayor alza en 40 años.

– Llamaron a retiro a una de las funcionarias policiales más destacadas del país.

– Renunciaron a que Chile encabece Naciones Unidas.

– Para no asumir sus responsabilidades,… — Carolina Tohá (@Carolina_Toha) March 24, 2026