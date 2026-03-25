Cardenal José Tolentino de Mendonça durante visita a Chile: “Sin identidad no hay educación”

El prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede, cardenal José Tolentino de Mendonça, participó en un encuentro con directivos de colegios católicos en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), donde abordó el rol de la educación en el desarrollo de la sociedad.

La actividad se realizó en el Salón de Honor de la casa de estudios, donde el teólogo y académico dictó la clase magistral titulada “Importancia y valor de la educación católica, a la luz de la Carta Apostólica ‘Diseñar nuevos mapas de esperanza’”.

En su intervención, el cardenal planteó la necesidad de fortalecer los vínculos entre educación, cultura y fe, y llamó a formar “asambleas de fundadores y fundadoras de futuro” y “coreógrafos de la esperanza”.

En ese contexto, subrayó que “sin identidad no hay educación” y destacó la importancia de que los proyectos educativos tengan claridad sobre su misión y propósito.

Asimismo, enfatizó la necesidad de promover lenguajes no violentos en la formación de los estudiantes y señaló que la gestión de la identidad permite dar sentido metodológico a la tarea educativa, favoreciendo el encuentro entre fe, cultura y sociedad.

El cardenal también destacó el rol que cumplen los docentes en los colegios católicos.

“Es fundamental el contacto con los docentes, que en los colegios católicos tienen un papel muy importante, porque son maestros y testigos; son adultos mediadores de un conocimiento que no solo es instrucción, es también alfabetización de la vida interior de nuestra alma”, afirmó.

La jornada contó con la presencia de diversas autoridades eclesiásticas y académicas, entre ellas el nuncio apostólico en Chile, monseñor Kurian Mathew Vayaluncal; el obispo de Valparaíso y gran canciller de la PUCV, monseñor Jorge Vega; el vice gran canciller, fray Cristian Eichin; el obispo de San Felipe, monseñor Gonzalo Bravo; y el obispo auxiliar de Valparaíso, monseñor Mario Salas.

También participó el rector de la PUCV, Nelson Vásquez, quien valoró las reflexiones presentadas durante la actividad.

“Se han planteado ideas fundamentales. En primer lugar, se ha señalado que el desarrollo de un país pasa necesariamente por la educación. Esta región no va a poder enfrentar su futuro si no piensa en profundidad la educación de niños”, sostuvo.

Desde el ámbito escolar, la hermana Aurora Calderón indicó que el mensaje del cardenal será transmitido a los colegios de la diócesis y destacó la participación de estudiantes en la actividad.

“Hoy trajimos alrededor de 25 estudiantes para poder empaparse con la vida que tiene la Universidad y, en este contexto, escuchar realmente una declaración magna del Cardenal”, señaló.

Por su parte, Bernardita Loyola, directora del Colegio Rubén Castro, valoró el encuentro y destacó el énfasis puesto en el rol de la escuela y de los docentes.

“Ha sido un privilegio escuchar las palabras del Cardenal en su clase magistral. La escuela es un pilar fundamental para el crecimiento de las naciones y releva la importancia del docente para el futuro de los jóvenes, niños y niñas”, afirmó.