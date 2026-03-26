Manifestaciones contra el Gobierno: hay incidentes con Carabineros y estaciones de Metro cerradas

Manifestaciones estudiantiles se realizaron durante el mediodía de este jueves en el centro de Santiago en protesta contra las medidas adoptadas por el Gobierno del presidente José Antonio Kast.

Las movilizaciones fueron convocadas por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), bajo la consigna “Contra el retroceso, marchamos”.

La principal concentración se desarrolló en el exterior del ex Congreso Nacional, donde se reunieron estudiantes universitarios y secundarios antes de iniciar una marcha por el centro de la capital.

La vocera de la ACES, Darling Marchant, explicó que la movilización se realizó en rechazo a lo que calificó como un “gobierno de emergencia”.

“Nos estamos manifestando ante su ‘gobierno de emergencia’ que, al parecer, solo atiende la emergencia de los más ricos del país, que es ganar plata a costa de los derechos de la gente”, señaló.

La dirigente estudiantil agregó que el objetivo es reactivar el movimiento estudiantil frente a lo que consideran retrocesos en materia educativa.

“Vamos a reconstruir el movimiento estudiantil y que esto siga adelante”, afirmó.

También cuestionó las políticas del Ejecutivo en materia de educación y el impacto económico de las medidas recientes.

“No vamos a dejar que precaricen más nuestra educación, que hagan más recortes a la educación; no vamos a permitir más eso”, sostuvo.

Además de la concentración en el ex Congreso, otros grupos de estudiantes secundarios se reunieron en el sector del Parque Almagro.

Durante la jornada, personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros se desplegó en el centro de Santiago para resguardar el orden público ante las movilizaciones.

Los manifestantes que se congregaron en el ex Congreso marcharon por calle Compañía hasta San Martín y luego continuaron hacia la Alameda.

Posteriormente, intentaron avanzar hacia el Ministerio de Educación, donde se registraron los principales incidentes de la jornada.

En ese sector, algunos manifestantes intentaron derribar las vallas de seguridad instaladas en el lugar, mientras otros levantaron barricadas y lanzaron objetos contra el personal policial.

Ante esta situación, Carabineros intervino para dispersar a los manifestantes.

Tras los enfrentamientos, los estudiantes continuaron desplazándose hacia la Plaza Baquedano, donde vehículos lanzaagua de Carabineros fueron utilizados para dispersar la movilización.

Hasta el momento no se ha informado un balance oficial de personas detenidas.

Como consecuencia de los incidentes, también se registraron desvíos de tránsito en el centro de la capital.

Además, Metro de Santiago informó el cierre temporal de varias estaciones de la Línea 1, entre ellas Los Héroes, La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía, Universidad Católica y Baquedano.