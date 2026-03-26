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“Mejor si es más joven”: Polémicos tuits deja sin efecto a Seremi de Educación recién anunciado PAÍS

“Mejor si es más joven”: Polémicos tuits deja sin efecto a Seremi de Educación recién anunciado

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Alexander Nanjarí había sido anunciado por la Delegación Presidencial Regional de Biobió, pero publicaciones en redes sociales llevaron al Ejecutivo a frenar su designación antes de oficializarla.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Gobierno desistió del nombramiento de Alexander Nanjarí como seremi de Educación del Biobío, pese a que ya había sido anunciado públicamente. La decisión se produjo luego de la difusión de antiguos tuits que generaron cuestionamientos. Desde el Ministerio de Educación aclararon que no existía un decreto firmado, por lo que el cargo no estaba oficializado. La ministra María Paz Arzola evitó referirse directamente al caso y señaló que el proceso sigue en revisión, mientras que desde el Ejecutivo atribuyen la situación a una comunicación anticipada de la delegación regional.
Desarrollado por El Mostrador
La Delegación Presidencial Regional del Biobío presentó públicamente a Alexander Nanjarí como nuevo seremi de Educación durante la mañana del miércoles. Sin embargo, poco más de 24 horas después, el Gobierno decidió dar pie atrás su nombramiento. El motivo se remonta a antiguos posteos en redes sociales que salieron a la luz tras su anuncio, lo que generó cuestionamientos y terminó por frustrar su llegada al cargo.
El episodio ocurrió tras el cuestionamiento por publicaciones antiguas de Nanjarí, donde publicó comentarios inapropiados. En una cuenta de X que actualmente no está disponible, el profesional respondió a un usuario que preguntaba si “10 años de diferencia es un problema?” con frases como “10 años no son nada” y “mucho mejor si es más joven JAJAJAJAJ”. En el mismo intercambio, agregó que “si hay madurez a pesar de la edad menor, eso es un 11/10”.
 
Desde el Colegio de Profesores del Biobío advirtieron que estos antecedentes generan preocupación sobre la idoneidad de quien asumiría la cartera en la región, dado su vínculo directo con las comunidades escolares.
Este jueves, tras participar en el Consejo de Rectores realizado en la Universidad de Concepción, la ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó la situación y puso en duda la designación. “No hay un decreto firmado todavía, así que no hay la posibilidad de referirse a ningún nombre previamente”, afirmó a Radio Biobío.
La secretaria de Estado recalcó que actualmente solo existe una autoridad subrogante, reiterando que “todavía no hay ningún decreto firmado y cuando haya un decreto firmado vamos a tener un nombre”.

Si bien la ministra evitó confirmar directamente la decisión, La Tercera informó que desde el Ejecutivo reconocen que la controversia por los tuits fue determinante para desistir del nombramiento, en un contexto donde el decreto aún no había sido oficializado.

En el Ministerio de Educación, además, apuntan a la Delegación Presidencial del Biobío por haber comunicado la designación antes de que se concretara formalmente. Según indican, se trató de una “arrancada de tarros” que expuso innecesariamente a la ministra en un tema sensible.

Hasta el momento, Nanjarí no ha emitido declaraciones públicas sobre la polémica. En tanto, desde el Ministerio de Educación indicaron que el proceso de nombramientos continúa en evaluación. “Estamos en proceso… hay mucho que revisar”, afirmó la ministra.

Tras la polémica, la Delegación Presidencial Regional borró las publicaciones de la presentación del nuevo seremi en Instagram y Facebook.

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