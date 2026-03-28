Fuego amigo: la “oposición silenciosa” que emerge en Chile Vamos y que Kast no ha podido controlar

“Nos dijo que todo iba a estar bien. Bueno, no está todo bien. El costo del alza lo va a terminar pagando la clase media, a quienes iban a proteger. El anuncio no pudo haberse hecho peor (…), con el Presidente Piñera esto no habría pasado”. Así Marcelo Brunet, de la Comisión Política de RN, gráfica la resistencia de la centroderecha a seguir apoyando a un Gobierno que desplomaría su alta adhesión en pocos días tras el Mepco.

A 17 días del debut del mandato de José Antonio Kast, emerge un escenario inesperado: mientras los partidos de izquierda permanecen en un “estado de aturdimiento”, tras la derrota presidencial, el disenso que más presión ejerce sobre La Moneda emerge de las filas del oficialismo.

Legisladores y analistas del oficialismo y la oposición advierten que la centroderecha, representada por Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), en vez de alinearse en favor del “Gobierno de emergencia” y ser “fagocitada” por los republicanos, comenzó a cuestionar la conducción de La Moneda y el poder del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Predominio presidencial “indiscutido y sin contrapeso”

El analista político de la DC, Víctor Maldonado, tiene un crudo diagnóstico sobre el estado de la relación entre el Gobierno y los partidos de su base de apoyo, RN y la UDI. Según su visión, el Presidente Kast ha optado por un “Gobierno sin coalición”, notificando a los partidos de Chile Vamos que, para efectos prácticos, “no existen” dentro de la estructura de toma de decisiones. Esta dinámica ha instalado un predominio presidencial “indiscutido y sin contrapeso”

“El Mandatario hace lo que quiere, hay un Gobierno sin coalición, con predominio presidencial sin contrapeso. Republicanos es el núcleo político del Gobierno que evita negociar y el objetivo es ganar mediante la confrontación. RN se encuentra ‘totalmente aislado’. La UDI, como segundo de a bordo, esta en subordinación del gremialismo. Y la oposición ‘contra las cuerdas’, en un estado de debilidad del bloque detractor tras la derrota”, dice Maldonado.

La Moneda reprocha a los oficialistas “titubeantes” o “asustados”

Con nerviosismo, en el círculo más estrecho del Presidente Kast identifican el aumento de fricciones internas, advirtiendo que hay varias voces en la centroderecha que están “titubeando” o “asustados” por el costo político de medidas impopulares contra el electorado de clase media.

Los analistas políticos de todos los sectores advierten una tensión que crece entre la centroderecha y la derecha conservadora. “Hay una incomodidad (en la centroderecha) que no se manifiesta todavía muy públicamente y que responde a no tener claridad de los efectos que pueden tener estas medidas en la población”, señala Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno UDD.

Una decena de voces “críticas pero leales”, dicen en Chile Vamos, aumentan su énfasis para cuestionar el retiro de decretos ambientales, el Mepco, la restricción del CAE para mayores de 30 años, el rechazo a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, la remoción de la jefa de inteligencia de la PDI y la crisis que desató el folleto que alarmaba hablando de “un Estado en la quiebra”.

Rodrigo Álvarez: “Voy a seguir siendo extraordinariamente crítico”

Una de las primeras en abrir fuego contra Palacio fue la excandidata del bloque, Evelyn Matthei (UDI), con reparos a la decisión de retirar de Contraloría 43 decretos ambientales de la administración anterior. En X, Matthei aseguró que la necesidad de Chile es “atraer grandes inversiones con agilidad, pero este progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural”.

Luego agregó que le “duele en el alma” la medida anunciada por el alza de combustibles y propuso cerrar las embajadas para recortar gasto público o buscar otras fórmulas.

Paralelamente el exministro Rodrigo Álvarez, ex-UDI y amigo del Presidente, cuestionó que al segundo día de trabajo la ministra de Seguridad pidiera la remoción de la subdirectora de inteligencia de la PDI por el traslado de efectivos.

“Tiene que explicarse en los adecuados argumentos (…), voy a seguir siendo extraordinariamente crítico. Como partidario de este Gobierno, tengo el derecho a pedir una explicación”, advirtió Álvarez a su amigo a través de T13 Radio, en la semana del Día del Joven Combatiente.

El histórico de la UDI, Pablo Longueira, en Radio Agricultura, respaldó la candidatura de Bachelet para la ONU, “pese a reconocer sus diferencias políticas con la exmandataria”.

Incomodidad en Chile Vamos por medidas económicas de Quiroz y vocería de Sedini

Uno de los puntos de distancia con Chile Vamos es la estrategia del Segundo Piso. El exministro de Hacienda Ignacio Briones (Evópoli) calificó como un acto de “ignorancia atrevida” el uso del concepto “Estado en quiebra” en las redes oficiales, advirtiendo que la hipérbole daña al país ante inversionistas internacionales.

Desde el Congreso, la diputada Flor Weisse (UDI), tras una serie de llamados de La Moneda, el subsecretarios y del titular de Interior, les advirtió que no había espacio para bajar la interpelación contra Quiroz.

Su par Diego Schalper (RN), una suerte de vocero de RN, en una entrevista en Canal 13 marcó “contrapuntos” respecto a la calidad de las vocerías de la ministra Mara Sedini y la inconveniencia de ciertas medidas, como la propuesta de la “zanja” en el norte.

Schalper es uno de los dirigentes de RN que representa a un sector de la centroderecha que busca señalar errores para evitar que la identidad de su partido sea absorbida por el mundo republicano, aunque esto le valiera ser “reconvenido” por el Presidente Kast tras sus críticas.

Parlamentarios y analistas del oficialismo y la DC describen que la oposición tradicional aún se encuentra sin liderazgos claros, continúa “en la UTI” tras su derrota presidencial y se ha enfocado en la integración de las comisiones del Poder Legislativo, más que en articular vocerías que marquen sus diferencia con la gestión de la derecha conservadora.

Hasta ahora, la oposición de izquierda es calificada de “reactiva”, centrándose –hasta el caso del Mepco– en temas menores como el no uso de guantes de la Primera Dama en el casino, lo que, para los analistas, solo le otorga más espacio y credibilidad al Gobierno.

“El único intento de lograr un contrapeso coordinado fracasó. Y fue la elección de la mesa de la Cámara de Diputados, donde desde la Democracia Cristiana (DC) hasta el Partido Comunista (PC) se alinearon para votar por Pamela Jiles. Desde ahí la izquierda no se ve y las negociaciones no se hacen en bloque sino divididos”, comenta un influyente parlamentario.

Cicardini: “Cada vez que Quiroz aparece, a la gente le sale caro vivir”

Según explican, en los partidos de izquierda han mostrado incapacidad para adelantarse a la agenda gubernamental, limitándose a reaccionar a los anuncios y sin una agenda propia, con lo cual ceden más espacio al Ejecutivo.

En el progresismo advierten que ha sido tenue el rechazo mostrado a a temas como la vulneración de derechos en diversidad sexual y medio ambiente, el alza de combustibles, el retiro de apoyo a Bachelet en la ONU y las modificaciones al CAE.

Al no haber surgido nuevos liderazgos claros que puedan conducir al 40% de la población que desaprueba al Gobierno, el liderazgo opositor en ambas Cámaras del Congreso se percibe como “vacante”. De hecho en el Senado el quiebre del bloque PS-PPD y con la DC, el FA y el PC, deja dos bloques de 12 contra 11 legisladores, cuya dispersión impide presentar un frente común efectivo.

Esta semana la intervención de la senadora Daniella Cicardini en el Senado habría sido más elogiada en un sector de Chile Vamos que en el PS: “Cada vez que Jorge Quiroz aparece, a la gente le sale más caro vivir (…). Por el bien de Chile, usted, señor ministro de Hacienda, dé un paso al costado. Renuncie”, dijo la senadora socialista