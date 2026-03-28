[Lo+leído] Gran portaaviones y buque destructor de EE.UU. harán parada en Chile

Con 333 metros de largo y capacidad para unas 90 aeronaves, el Nimitz puede desplazar 100.000 toneladas a 30 nudos, mientras que el Gridley cuenta con avanzados sistemas de radar y misiles. Ambos transportan hasta 6.000 tripulantes.

El portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley de la Armada de Estados Unidos realizarán una escala de al menos cuatro días en Panamá, entre el 29 de marzo y el 2 de abril, en el marco de un despliegue naval por América Latina.

y el destructor de la Armada de Estados Unidos realizarán una escala de al menos cuatro días en Panamá, entre el 29 de marzo y el 2 de abril, en el marco de un despliegue naval por América Latina. Ambas embarcaciones zarparon el 12 de marzo desde la costa oeste de EE.UU. y realizarán un recorrido que incluye el estrecho de Magallanes y paradas en países como Perú, Chile y Brasil, antes de llegar a su nuevo puerto base en la costa este.

La visita a Panamá se inserta en los ejercicios Southern Seas 2026 , una instancia de cooperación destinada a fortalecer el intercambio de conocimientos marítimos y la colaboración con países de la región.

, una instancia de cooperación destinada a fortalecer el intercambio de conocimientos marítimos y la colaboración con países de la región. El USS Nimitz es uno de los buques de guerra más grandes del mundo, con capacidad para transportar hasta 90 aeronaves y cerca de 6.000 tripulantes, mientras que el USS Gridley es un destructor equipado con avanzados sistemas de defensa, radar y misiles.

Este tipo de despliegues no es inédito en la zona, ya que en años anteriores otras naves estadounidenses también han transitado por aguas panameñas en el contexto de operaciones vinculadas a seguridad regional. Sigue leyendo