[Lo+Leído] El enjambre societario detrás de los PMGD que el informe de Quiroz & Asociados omitió

El informe de Quiroz & Asociados, de propiedad del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, retrató a los PMGD como proyectos frágiles, pero omitió que detrás opera una compleja red de fondos globales y estructuras societarias que capturan subsidios millonarios del sistema eléctrico chileno.
- El debate sobre los PMGD (Pequeños Medios de Generación Distribuida) se intensificó durante la discusión del subsidio eléctrico del gobierno anterior, debido a las distorsiones que genera el precio estabilizado, el cual ha derivado en millonarias compensaciones capturadas por grandes actores financieros.
- En ese contexto, se desplegó un fuerte lobby —desde estudios jurídicos, agencias y organizaciones como AmCham— para frenar un proyecto que buscaba financiar ayudas a hogares vulnerables mediante un cargo a las utilidades de los PMGD tras el fin del congelamiento tarifario.
- Un informe de Quiroz & Asociados fue clave en esa disputa, al advertir que la medida pondría en riesgo la viabilidad del sector: estimó que 64 de 180 plantas solares podrían caer en default en el primer año, comprometiendo cerca de US$ 1.000 millones en inversiones.
- Sin embargo, el texto plantea que ese diagnóstico omite un elemento central: muchos PMGD no son pequeños actores independientes, sino proyectos integrados en estructuras financieras complejas, respaldadas por fondos globales con amplio acceso a capital.
- Así, el negocio de los PMGD en Chile estaría dominado por grandes inversionistas internacionales (como BlackRock, JP Morgan, Brookfield o Macquarie), que operan mediante redes societarias y portafolios de activos, capturando beneficios de un sistema originalmente diseñado para pequeños generadores locales.
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