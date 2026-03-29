[Lo+Leído] El enjambre societario detrás de los PMGD que el informe de Quiroz & Asociados omitió

El informe de Quiroz & Asociados, de propiedad del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, retrató a los PMGD como proyectos frágiles, pero omitió que detrás opera una compleja red de fondos globales y estructuras societarias que capturan subsidios millonarios del sistema eléctrico chileno.

El debate sobre los PMGD (Pequeños Medios de Generación Distribuida) se intensificó durante la discusión del subsidio eléctrico del gobierno anterior, debido a las distorsiones que genera el precio estabilizado, el cual ha derivado en millonarias compensaciones capturadas por grandes actores financieros.

se intensificó durante la discusión del subsidio eléctrico del gobierno anterior, debido a las distorsiones que genera el precio estabilizado, el cual ha derivado en millonarias compensaciones capturadas por grandes actores financieros. En ese contexto, se desplegó un fuerte lobby —desde estudios jurídicos, agencias y organizaciones como AmCham— para frenar un proyecto que buscaba financiar ayudas a hogares vulnerables mediante un cargo a las utilidades de los PMGD tras el fin del congelamiento tarifario.

Un informe de Quiroz & Asociados fue clave en esa disputa, al advertir que la medida pondría en riesgo la viabilidad del sector: estimó que 64 de 180 plantas solares podrían caer en default en el primer año, comprometiendo cerca de US$ 1.000 millones en inversiones.

fue clave en esa disputa, al advertir que la medida pondría en riesgo la viabilidad del sector: estimó que 64 de 180 plantas solares podrían caer en default en el primer año, comprometiendo cerca de US$ 1.000 millones en inversiones. Sin embargo, el texto plantea que ese diagnóstico omite un elemento central: muchos PMGD no son pequeños actores independientes, sino proyectos integrados en estructuras financieras complejas, respaldadas por fondos globales con amplio acceso a capital.

Así, el negocio de los PMGD en Chile estaría dominado por grandes inversionistas internacionales (como BlackRock, JP Morgan, Brookfield o Macquarie), que operan mediante redes societarias y portafolios de activos, capturando beneficios de un sistema originalmente diseñado para pequeños generadores locales. Sigue leyendo