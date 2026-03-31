Agua de la llave gana terreno: 57% de los chilenos la prefiere

El consumo de agua directamente de la llave está ganando terreno en Chile. Según el 3er Barómetro de la Crisis Hídrica, elaborado por Criteria en conjunto con la Asociación Nacional de Servicios Sanitarios (Andess), la preferencia por el agua de la llave aumentó 20 puntos porcentuales entre 2023 y 2025, pasando de un 37% a un 57%.

Este cambio refleja una creciente confianza en la calidad del agua potable y una sólida cultura de cuidado ambiental en el país.

El estudio, basado en una muestra de 1.200 personas a nivel nacional, revela un cambio sostenido en los hábitos de los chilenos, respaldado por un incremento en la confianza en los procesos de potabilización.

El 51% de los encuestados afirma tener confianza en la calidad del agua que reciben directamente de la llave, lo que se refleja más intensamente en la Región Metropolitana y en el centro del país. Las razones principales para esta confianza son la ausencia de problemas de salud derivados del consumo de agua de la llave (72%), su limpieza (65%) y el buen tratamiento que recibe (61%).

Además, el Barómetro muestra que el 98% de los chilenos están comprometidos con el cuidado del agua, adoptando hábitos como cerrar la llave al cepillarse los dientes (92%) o al lavar los platos (79%). Esta creciente conciencia indica que el cuidado del agua ya no es solo un tema de activismo, sino una norma social generalizada, como explica Cristian Valdivieso, director de Criteria: “El cuidado del agua dejó de ser una causa y pasó a ser una norma social.”

La crisis hídrica: un desafío complejo y multifacético

A pesar de este avance en los hábitos de consumo, la crisis hídrica persiste como uno de los desafíos más urgentes para el país. El estudio subraya la necesidad de soluciones estructurales y de largo plazo, que aborden la escasez de agua a través de medidas como la desalación, el reúso de aguas tratadas y la recarga de acuíferos. Además, enfatiza la importancia de una gobernanza efectiva y la coordinación entre actores públicos y privados para garantizar el acceso al agua, especialmente en un contexto de cambio climático.

Lorena Schmitt, presidenta ejecutiva de Andess, destaca que la política pública no debe descansar únicamente en las acciones ciudadanas. A pesar de los esfuerzos individuales, el impacto de estas acciones tiene un límite, y la crisis hídrica requiere medidas más amplias. Para ello, es clave contar con reglas claras y una institucionalidad sólida que favorezca la inversión en infraestructura crítica.

Desafíos territoriales y perspectivas regionales

El Barómetro también revela diferencias regionales en la percepción de la crisis hídrica y el consumo de agua. En el norte del país, la preocupación por la escasez hídrica es más pronunciada, mientras que en el centro y la Región Metropolitana, los problemas de saneamiento y la gestión de residuos surgen como preocupaciones adicionales. En el sur, aunque la crisis hídrica es menos aguda, los incendios forestales y eventos climáticos extremos se convierten en amenazas cada vez más relevantes.

Para enfrentar la crisis hídrica, se necesita una visión integral que combine diversas fuentes de agua y fomente el uso eficiente del recurso. Esto requiere no solo la colaboración de los ciudadanos, sino también un enfoque coordinado entre el sector público y privado, con políticas que promuevan una gestión hídrica sostenible. Como concluye Schmitt, “esa confianza en el servicio de agua no es automática; es el resultado de planificación, inversión y una gestión público-privada que debe seguir fortaleciéndose.”

El estudio subraya que la crisis hídrica debe ser abordada no solo como un desafío ambiental, sino también como una cuestión de gobernanza eficiente, donde el compromiso colectivo sea respaldado por una infraestructura resiliente y adaptada a los desafíos climáticos que se avecinan.