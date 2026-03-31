Contraloría advierte que sistema de alcoholemias del SML funciona sin supervisión desde 2023

Una auditoría de la Contraloría General de la República detectó fallas críticas en los sistemas del Servicio Médico Legal (SML), incluyendo que el Sistema Integrado de Gestión de Alcoholemias (SIGAL) opera sin supervisión informática desde 2023, lo que impide garantizar la integridad de los datos.

Según el informe del ente contralor, el sistema —que registra exámenes de alcoholemia— tampoco cuenta con aprobación de nuevas versiones y quedó bajo revisión de un profesional externo que ya no pertenece a la institución. Esto, advierte el organismo, imposibilita asegurar que la información no haya sido modificada o identificar responsables de eventuales alteraciones.

Ante estos hallazgos, la Contraloría instruyó al SML implementar controles que permitan un registro completo y verificable de los procedimientos y reportar las medidas adoptadas en un plazo de 60 días hábiles.

El informe también detectó debilidades en la gestión de evidencias tanatológicas: los movimientos se registran en libros físicos sin datos mínimos y la eliminación de muestras en planillas Excel sin estandarización, lo que —según el ente fiscalizador— facilita quiebres en la cadena de custodia y puede afectar el esclarecimiento de delitos.

En materia de seguridad, se identificaron 24 usuarios activos que no pertenecen al servicio, inconsistencias en registros como errores en RUN y duplicidad de identificadores, además de infraestructura tecnológica vulnerable. En total, se detectaron 29 servidores sin soporte vigente, 19 de ellos con fallas de impacto alto o medio, dejando los sistemas expuestos a ciberataques.

Consulta el comunicado de Contraloría aquí