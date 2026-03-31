Michelle Bachelet, Rosanna Costa y Rosa Devés: a 20 años del primer gobierno paritario

En el marco del Ciclo “Riesgos y Retos de la Democracia”, iniciativa impulsada por el CEGEP, Centro de Estudios para la Gestión Pública, de la Universidad de Valparaíso, se realiza su octavo conversatorio, “A veinte años del primer gobierno paritario presidido por una mujer”, por el significado simbólico de este mes y el vínculo de las mujeres con la democracia.

Este hito, con un gobierno integrado por igual número de mujeres y hombres en el gabinete ministerial, compromiso de campaña que llevó adelante la primera mujer presidenta de Chile, Michelle Bachelet, marcó un punto de inflexión en la participación de mujeres en las más altas responsabilidades públicas y estableció un precedente.

Para conversar de este hito, de su impacto y significado en las dos últimas décadas y como lección de futuro, habrá un diálogo conducido por la periodista Francisca Castillo de El Mostrador con tres “pioneras”, tres destacadas mujeres que han llegado a los más altos cargos en sus respectivas áreas del quehacer: la primera presidenta mujer de Chile, Michelle Bachelet, impulsora del primer gobierno paritario; la primera presidenta del Banco Central, la destacada economista Rosanna Costa; y la primera rectora mujer de la Universidad de Chile, Rosa Devés, una académica y científica de influyente trayectoria en esa casa de estudios.