Criteria: aprobación de Kast registra nueva caída y solo 38% aprueba manejo de ‘emergencia’

La aprobación del Presidente José Antonio Kast registró una nueva baja. Según la encuesta Agenda Criteria de hoy, el respaldo a la gestión del Mandatario alcanzó un 42%, una caída de un punto respecto de la medición anterior. En paralelo, la desaprobación también disminuyó en un punto, situándose en 46%, mientras que un 12% de los encuestados declara no saber si aprueba o desaprueba.

En relación con la estrategia del Ejecutivo frente a la “situación de emergencia” que, según el Gobierno, atraviesa el país, un 38% considera que el camino adoptado es correcto (una baja de un punto frente a la medición previa), mientras que un 43% evalúa que el enfoque es incorrecto, cifra que se mantiene sin variación.

Conocimiento y aprobación del gabinete

En el gabinete, la mayoría de los ministros muestra un aumento en su nivel de conocimiento respecto de la medición del 15 de marzo. Entre las figuras más reconocidas se ubican Ximena Rincón (79%), Natalia Ducó (72%), Mara Sedini (63%), Iván Poduje (56%) y Jorge Quiroz (51%).

En términos de evaluación, Catalina Parot se mantiene como la mejor evaluada, con un 58% de aprobación. Le siguen Judith Marín (54%), Francisco Undurraga (53%), Claudio Alvarado (52%) y José García Ruminot (52%). Más atrás aparece Natalia Ducó, con un 51% de aprobación entre quienes la conocen.

En la contraparte, los peores evaluados son Jorge Quiroz (39%), Ximena Rincón (41%) y Mara Sedini (42%).