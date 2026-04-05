La carrera sin retorno de Michelle Bachelet a la ONU

Rodeada de adherentes y junto a gran parte de las ministras que la acompañaron en la instalación de su primer Gobierno, la expresidenta Michelle Bachelet se robó todas las miradas este martes, en el marco de la conmemoración de los 20 años desde que llegó por primera vez a la Presidencia de la República y nombró al primer gabinete paritario en la historia del país.

En el público se visualizaban pancartas con la frase “Bachelet a la ONU” y la atención estuvo puesta en si se pronunciaba o no sobre su carrera a la Secretaría General de las Naciones Unidas, luego de que el Presidente José Antonio Kast decidiera retirar el apoyo del Estado de Chile a su candidatura.

Y la exmandataria no defraudó.

Con carpeta y micrófono en mano, no solo deslizó críticas al Gobierno por temas de contingencia, sino que además se tomó el tiempo de contar una anécdota con Piñera “que no muchos saben”, dijo, relatando la vez en que el fallecido exmandatario le propuso postularse para ser la próxima secretaria general de las Naciones Unidas. “Yo te apoyo y te propongo”, relató la expresidenta sobre la propuesta de Piñera.

La historia fue rápidamente difundida por los medios y buscó remecer al sector de la derecha que presionó por quitar el respaldo a su postulación. El mensaje era claro: sigo en carrera y con determinación.

“Cuento con el apoyo de Brasil y México y, espero, de otros países. Y vamos a seguir adelante, porque, cualquiera sea el resultado, vale la pena dar la pelea por la primera mujer secretaria general”, cerró en medio de una ovación.

La expresidenta sabe que no será un camino fácil y aclaró que se trata de una “selección”, no una “elección”, donde vota el Consejo de Seguridad con sus cinco miembros permanentes (con derecho a veto) y los 10 países no permanentes. “Eso nadie sabe cuándo va a pasar, porque va a depender de cuando los cinco grandes se pongan de acuerdo y lleven a cabo la votación”, precisó.

Pero quien fuera alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos tiene claro que disputar el cargo le permite instalar la visión de muchos países que buscan recuperar el poder del diálogo y el multilateralismo, y que no están dispuestos a rendir pleitesía a Estados Unidos.

La próxima gran prueba estará en los “interrogatorios” a los candidatos frente a los países que integran las Naciones Unidas. Esta instancia comienza el próximo 20 de abril en Nueva York y, para ello, Bachelet se está preparando junto a un grupo asesor conformado por excancilleres liderados por Heraldo Muñoz, quienes apoyarán el intenso despliegue de la candidatura.