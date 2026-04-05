Ministra Marín confirma que remoción de Priscilla Carrasco continuará al terminar su licencia médica

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marin, confirmó que el Ejecutivo continuará con la remoción de la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco.

El pasado lunes la subsecretaria de la Mujer, Daniela Castro, le solicitó la renuncia no voluntaria a Carrasco, quien se encuentra en tratamiento oncológico. Sin embargo el ministro del Interior, Claudio Alvarado, informó que el proceso quedó pausado luego de que el Ministerio de la Mujer recibiera una licencia médica de efecto retroactivo. En esa ocasión, Alvarado sostuvo que no se pondría en duda lo planteado por el médico remitente y que “este nuevo antecedente va a hacer que el Ministerio, por el momento, pause esta decisión para conocer los efectos de esa licencia médica“.

Así las cosas, la ministra Marín reconoció en conversación con La Tercera la determinación del Ejecutivo de continuar con el proceso cuando finalice la licencia de Carrasco: “La decisión que nosotros tomamos es una decisión responsable, basada en la confianza y en la buena continuidad del servicio”.

“Debo confesar que esta ha sido una de las decisiones más dolorosas que me ha tocado tomar, en mi condición de mujer, en mi carrera profesional, pero entendemos que gobernar es tomar decisiones y algunas decisiones son difíciles también”, lamentó también Marín, quien añadió que el proceso no será a través de una “bala de plata” ―nombramientos directos del Presidente sin concurso público mediante en el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP)―.

Molestia con Chile Vamos

La titular de la cartera también se detuvo en las críticas al proceso por parte de mujeres de su propio sector (entre ellas la presidenta del senado, Paulina Núñez, la exministra Karla Rubilar y la ex candidata presidencial Evelyn Matthei), que apuntaron al poco tino de la decisión considerando el escenario oncológico que enfrenta Carrasco.

“Me hubiese gustado que Chile Vamos antes de criticar el despido hubiera confiado en que esta decisión no tenía que ver con temas personales, que era una decisión bien fundada”, acusó Marín, añadiendo que “me hubiese gustado que hubiesen confiado en que nuestra decisión estaba fundada”.