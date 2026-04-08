Informe advierte fuerte desconexión entre el desarrollo prometido y la realidad ciudadana

Con un diagnóstico que apunta de frente a una de las fracturas más persistentes del debate público chileno, Balloon Latam y la Corporación 3xi presentaron este miércoles en el Congreso Nacional los hallazgos del Encuentro Nacional de Vinculación Social (ENVIS) 2026, una instancia que reunió en Antofagasta a más de 1.500 personas del mundo público, privado, académico y de la sociedad civil para discutir una pregunta de fondo: qué entiende hoy Chile por desarrollo.

Y la principal conclusión no fue precisamente complaciente: según el informe, para buena parte de los participantes existe una profunda distancia entre el desarrollo que se promete desde las grandes estructuras institucionales y el que efectivamente se vive en la cotidianeidad. El documento advierte que el país parece avanzar en “dos tiempos”: uno asociado a un “desarrollo lejano”, percibido como “un futuro distante, frustrante y desesperanzador”, y otro vinculado al “desarrollo cercano”, donde las personas sí logran ver resultados concretos a escala local.

La actividad —realizada en el Salón de Honor del Congreso— marcó un hecho inédito para el ENVIS, que tras siete años de existencia llevó por primera vez sus conclusiones al Poder Legislativo con la intención explícita de influir en la discusión de políticas públicas.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, destacó durante la presentación que el encuentro responde a la idea de que “el desarrollo no se entiende solo en un papel, en una reunión de directorio entre cuatro paredes, sino desde la vida cotidiana”, defendiendo el valor de incorporar experiencias territoriales diversas en la toma de decisiones.

El desarrollo no baja solo desde Santiago

Uno de los ejes más fuertes del informe apunta a cuestionar la idea tradicional de desarrollo entendida únicamente desde indicadores macroeconómicos o decisiones centralizadas. En cambio, el ENVIS sostiene que sus participantes proponen una mirada “más integral y equitativa”, donde el progreso incluye educación, seguridad, economía, participación, comunidad y territorio.

“Esta postura desafía el paradigma tradicional que suele predominar en la opinión pública actual”, señala expresamente el documento.

Sebastián Salinas, presidente ejecutivo de Balloon Latam, reforzó esa lectura al afirmar que los resultados muestran que “el desarrollo en Chile no es un concepto cerrado, sino una construcción marcada por brechas y distintas experiencias según el territorio y la vida de las personas”.

Brecha generacional y crisis de transmisión

Otro de los hallazgos que emergen con fuerza en el diagnóstico es la creciente distancia intergeneracional, identificada como una de las barreras clave para construir un proyecto común de país.

Según el informe, existe una erosión de los espacios donde tradicionalmente se transmitían saberes, valores y prácticas sociales entre generaciones, fenómeno que se ha profundizado con la irrupción digital. El texto advierte que esto genera “incomprensiones, confusión y frustración”, mientras muchos adultos perciben a las nuevas generaciones como más individualistas y alejadas de la autoridad tradicional.

En paralelo, el ENVIS plantea que esa fractura abre una pregunta mayor sobre “el legado que se quiere transmitir” y sobre la necesidad de reconstruir espacios de encuentro entre distintas edades.

Más sociedad civil, menos espectadores

Otro de los mensajes centrales del encuentro es la reivindicación del rol de la sociedad civil como actor articulador del desarrollo. El informe sostiene que los participantes se perciben como “agentes de cambio”, con capacidad de incidencia en sus territorios y potencial de escalar sus iniciativas.

En esa línea, Camilo Herrera, director ejecutivo de Corporación 3xi, afirmó que uno de los elementos más reveladores del ENVIS fue constatar que “las posibilidades para el desarrollo se amplían cuando existe una sociedad civil articulada”, capaz de coordinar esfuerzos con el Estado y el sector privado.

El documento incluso plantea que abrir espacios de participación en red fortalece la autonomía de los actores locales, aumenta su capital social y permite ampliar oportunidades de incidencia en decisiones relevantes.

Recomendaciones con mensaje político

Como proyección, el ENVIS 2026 recomienda fortalecer la articulación entre desarrollo territorial y planificación nacional, integrar a grupos históricamente excluidos en la toma de decisiones y promover mesas de trabajo impulsadas por gobiernos regionales y provinciales para abordar tensiones locales sobre desarrollo.

También plantea la necesidad de “promover un debate público amplio y sostenido” para construir una visión compartida de desarrollo y actualizar las narrativas sobre desigualdad incorporando realidades locales, especialmente en territorios rurales e indígenas.

En simple: el mensaje del ENVIS al Congreso fue claro. Si la política quiere hablar de desarrollo, primero tendrá que resolver una crítica cada vez más extendida entre quienes viven ese concepto en terreno: que el Chile que se diseña desde arriba no siempre se parece al Chile que se experimenta abajo.

La próxima versión de ENVIS tendrá lugar en la Región del Biobío en 2027.

Revisa los detalles de Hallazgos del ENVIS 2026 en el siguiente enlace: Hallazgos Envis 2026.