Estudio de la Fundación Sol sostiene que la IA redefine decisiones y relaciones laborales

La expansión de la inteligencia artificial (IA) está dejando de ser un fenómeno exclusivamente tecnológico para instalarse como un factor que reorganiza el funcionamiento del trabajo y las relaciones dentro de las empresas. Así lo plantea un informe de la Fundación SOL, que analiza los efectos de esta tecnología y su impacto en trabajadores y organizaciones sindicales.

El documento sostiene que la IA no puede entenderse solo como una herramienta neutral. Por el contrario, su desarrollo y aplicación se insertan en estructuras productivas donde eventualmente influirán en la toma de decisiones, en la distribución del poder y en la forma en que se organiza el trabajo.

Uno de los ejes centrales del análisis es la llamada gestión algorítmica, es decir, el uso de sistemas computacionales para coordinar, supervisar y evaluar el desempeño laboral. En este modelo, los trabajadores interactúan cada vez más con plataformas digitales que asignan tareas, miden productividad y determinan incentivos o sanciones, reduciendo la mediación humana en estas decisiones.

Según el informe, este tipo de organización no solo modifica procesos, sino que también incide directamente en el comportamiento de las personas, al establecer métricas, ritmos y objetivos definidos por sistemas automatizados. La recopilación masiva de datos laborales permite que cada acción sea monitoreada, lo que redefine los márgenes de autonomía y las dinámicas cotidianas en el trabajo.

En este contexto, de acuerdo a la investigación la IA aparece como una etapa más avanzada dentro de un proceso histórico de automatización. Sin embargo, a diferencia de fases anteriores —centradas en la fuerza física o tareas repetitivas—, las tecnologías actuales avanzan sobre funciones cognitivas, comunicacionales y de gestión, ampliando su alcance a sectores como finanzas, salud, educación y servicios.

El documento advierte que estos cambios tienen efectos colectivos. La reducción del contacto interpersonal, la fragmentación de los equipos y la mediación tecnológica en la comunicación pueden debilitar los vínculos laborales tradicionales y modificar las formas de organización sindical.

En conjunto, el documento plantea que la inteligencia artificial no solo introduce innovaciones técnicas, sino que estructura nuevas formas de organización social y laboral, condicionando decisiones, comportamientos y márgenes de acción tanto individuales como colectivos.

Si quieres revisar el estudio, sigue el siguiente link:

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