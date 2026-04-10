Ahora acusan “recorte” a sueldo de exdirectivo para viaje de alcaldesa de La Pintana

La exigencia del pago de parte de su sueldo, supuestamente a favor de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, denunció el exdirector ejecutivo de la Corporación Cultural de dicha comuna, Claudio Espinosa, por medio de una querella en la cual se describe un modus operandi semejante al que denunciara esta semana Canal 13 respecto de la senadora y exdiputada de RN Camila Flores.

En el libelo, que fue interpuesto el 30 de marzo pasado ante el 15 Juzgado de Garantía de Santiago, el directivo señala que el año pasado firmó un contrato de trabajo con la Corporación Cultural de La Pintana, cuya presidenta es la alcaldesa Pizarro, acordándose que asumiría sus funciones en abril de 2025.

El 12 de mayo, según su relato, el entonces jefe de gabinete de la alcaldesa, Alejandro Vargas, con quien tenía un trato cotidiano, lo citó a su oficina, para una reunión a las 11 de la mañana, en la cual este “me solicita el pago de dinero para un viaje de la alcaldesa, sin mostrar ningún documento que lo acredite”, lo que aceptó “en atención a la jerarquía del señor Vargas dentro del municipio y al vínculo de confianza” que existía entre ambos.

Tras dicho encuentro, a las 12.09, “me envía por mensajería de Whastapp los datos completos de su cuenta corriente personal del BancoEstado”. Ante ello, Espinosa preguntó “monto?”, frente a lo cual el jefe de gabinete le indicó 200, los que el querellante depositó desde su cuenta del Banco Scotia, todo lo cual (los mensajes y el comprobante del depósito) fueron acompañados en la acción judicial.

Según se desprende de la querella, posteriormente, y tras revisar su contrato de trabajo y constatar que en parte alguna existía obligación suya de efectuar giros de ese tipo, Espinosa pidió a Vargas la devolución del dinero, por lo cual acusa haber sido víctima de un delito de hurto sin violencia, apelando a que “la doctrina penal moderna y la jurisprudencia han asimilado la obtención de fondos mediante presiones que anulan la voluntad del sujeto pasivo, como una forma de apoderamiento”. Asimismo, Espinosa asevera que existe también un delito de apropiación indebida.

También acusa la existencia de una estafa, dado que a su juicio Vargas “desplegó un engaño, consistente en la supuesta necesidad de recolectar fondos para un viaje oficial de la autoridad máxima de la comuna”, el que tuvo como destino Alemania, pero que habría tenido todos los gastos pagados por parte de la organización que invitó a Pizarro.

Paralelo a la querella, Espinosa interpuso una demanda de tutela laboral y se autodespidió de la municipalidad, el 30 de marzo pasado, acusando hostigamientos de parte de la alcaldesa Pizarro y de Vargas, el cual -según fuentes del municipio- ya no trabaja como su jefe de gabinete, sino que fue trasladado a la dirección de deportes.

Sin embargo, según fuentes cercanas al municipio, Espinosa fue despedido de este, luego de que se decidiera no renovarle al contrato en abril de este año, debido a una evaluación negativa de su desempeño y a la interposición de dos denuncias por Ley Karim en su contra.

Ahora bien, respecto del fondo del tema; es decir, la acusación de que se pidió dinero, otras fuentes de municipio aseguran que si bien Espinosa se querelló por un solo hecho “es un secreto a voces que dicha práctica de cortar la cola a los sueldos es común y afecta principalmente a los funcionarios de confianza y a los directivos”.

La versión municipal

Al respecto, el municipio emitió un breve comunicado de prensa, en el cual indica que dicha entidad “desconoce cualquier querella interpuesta por el exdirector de la Corporación de Cultura de la comuna, Claudio Espinosa, proceso judicial del cual, según ha trascendido, no es parte el municipio”.

Asimismo, se indica que “sin perjuicio de lo anterior, y como es habitual, de conformidad a un Estado de Derecho, este municipio espera que la justicia logre esclarecer los hechos, para lo cual contará con nuestra colaboración”.