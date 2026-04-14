Presidente Kast nombra a Ana María Hübner como presidenta del Consejo de Defensa del Estado

Sin ruido político, pero con una figura de larga trayectoria interna, el Presidente José Antonio Kast optó por una carta histórica del propio servicio para encabezar el Consejo de Defensa del Estado.

Se trata de la abogada Ana María Hübner, quien fue nombrada este lunes como nueva presidenta del organismo encargado de representar judicialmente los intereses del Estado.

Según informó el propio CDE, Hübner es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y cuenta con más de tres décadas de experiencia en la institución, donde ingresó en 1991.

Su carrera dentro del organismo incluye su designación como abogada consejera suplente en 2006, función que pasó a ejercer como titular desde 2007.

Además de su labor en el Consejo, la jurista ha desarrollado una trayectoria académica en el área del Derecho Civil.

Entre 2003 y 2009 fue profesora en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, mientras que previamente impartió clases en la Universidad Diego Portales entre 1987 y 1996, y en la Universidad de Los Andes entre 1997 y 2002.

Desde el CDE precisaron que Hübner asumirá oficialmente la presidencia del organismo a partir del 16 de abril, iniciando un período de tres años al mando de la institución.

Su nombramiento se da en un contexto en que el Consejo de Defensa del Estado mantiene un rol clave en causas judiciales de alto impacto, incluyendo litigios vinculados a probidad, corrupción y defensa patrimonial del Fisco.