Senador Núñez (PC) y ley miscelánea de Kast: “Es una contrarreforma tributaria encubierta”

A días de que el Gobierno presente su proyecto estrella de reconstrucción, desde la oposición ya anticipan un choque frontal: acusan que, detrás del paquete de medidas, se esconde una rebaja de impuestos a los más ricos. Así lo planteó el senador Daniel Núñez (PC), quien calificó la iniciativa como “una contrarreforma tributaria encubierta”, apuntando directamente al enfoque del Ministerio de Hacienda.

“Es una ley que tiene muchos aspectos, pero uno siempre ve cuál es el corazón de un proyecto (…) y por eso nosotros hemos dicho que este proyecto de ley es una contrarreforma tributaria encubierta”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

El parlamentario sostuvo que el eje central de la propuesta apunta a reducir la carga tributaria de las grandes empresas, además de avanzar en mecanismos como la reintegración del sistema. “Acá el objetivo (…) es bajarle los impuestos a los más ricos de Chile y también darles un perdonazo tributario”, señaló.

En esa línea, criticó que estos cambios no se presenten como una reforma tributaria formal, sino dentro de un proyecto más amplio. “Si hubiera la voluntad de hacer un debate transparente, habría que hacer lo mismo que hizo Bachelet, Piñera o Boric, que enviaron proyectos de ley de reforma tributaria”, planteó.

Uno de los puntos centrales del cuestionamiento es el supuesto impacto positivo que tendría la rebaja de impuestos en el crecimiento económico. “El supuesto es que al bajar impuestos a las grandes empresas (…) eso va a tener un efecto natural y espontáneo en el crecimiento económico. Nosotros no compartimos el supuesto”, indicó.

El senador advirtió que, de aprobarse el proyecto en los términos anunciados, el efecto sería una caída sostenida en los ingresos fiscales. “Va a haber un desfinanciamiento permanente del Estado de Chile. Y eso va a implicar recortes en beneficios sociales”, afirmó.

Asimismo, criticó la idea de que una menor recaudación se compensaría con mayor crecimiento económico, comparándola con postulados económicos del pasado. “Es la tesis del chorreo (…) estuvimos años esperando que la riqueza chorreara y no le chorreó a nadie”, sostuvo.

Las declaraciones se dan en medio de un debate que ya comienza a tensionar al oficialismo y la oposición, donde algunos sectores han planteado la necesidad de discutir por separado la rebaja del impuesto corporativo.

En paralelo, desde el Ejecutivo han defendido la iniciativa, argumentando que busca dinamizar la economía y evitar interpretaciones simplificadas sobre los efectos de una baja de impuestos.

El proyecto, que será presentado en los próximos días, marcará uno de los primeros grandes debates legislativos del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.