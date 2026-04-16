Cancillería sale a apagar el “incendio Sedini” tras indefinición sobre soberanía en Magallanes

Una frase que nunca llegó terminó abriendo un problema mayor para el Gobierno. En medio de la controversia con Argentina por el Estrecho de Magallanes, la vocera de Gobierno, Mara Sedini evitó decir lo esencial —que es chileno— y desató un incendio político que la Cancillería tuvo que salir a contener.

Tras ser consultada sobre el tema, la ministra optó por una respuesta evasiva cuando fue consultada directamente sobre la soberanía chilena en el estrecho, en pleno debate por los dichos del contraalmirante argentino Hernán Montero. “Nosotros nos regimos bajo las reglas que tenemos y los tratados que tenemos”, señaló, sin responder de forma directa si el Estrecho de Magallanes pertenece a Chile.

Ante la insistencia de la prensa, la secretaria de Estado evitó nuevamente fijar una postura y dio por terminado el punto de prensa con un escueto “vamos al almuerzo”, en una escena que rápidamente se viralizó y generó críticas transversales.

El episodio ocurrió en un contexto particularmente sensible. Horas antes, declaraciones desde Argentina habían tensionado la relación bilateral, luego de que una autoridad naval afirmara que la “boca oriental” del Estrecho de Magallanes pertenecería a su país, pese a que tratados internacionales reconocen la soberanía chilena.

La falta de una respuesta clara desde el Ejecutivo no hizo más que amplificar la controversia. Desde el Congreso surgieron cuestionamientos por la indefinición, e incluso se planteó la necesidad de una reacción diplomática formal frente a Argentina.

Con la presión política y mediática en aumento, la Cancillería terminó interviniendo para cerrar el flanco.

El canciller Francisco Pérez Mackenna difundió una declaración en la que buscó zanjar la discusión sin matices. “La soberanía de Chile en el Estrecho de Magallanes es indiscutible y se funda en dos tratados: de 1881 y de 1984”, afirmó.

El jefe de la diplomacia agregó que el país ejerce pleno control sobre ambas riberas del estrecho y garantiza la libre navegación conforme al derecho internacional. “Segundo, Chile ejerce pleno control sobre ambas riberas del estrecho y asegura la libre navegación a todos los estados conforme con el derecho internacional”, cerró el jefe de la diplomacia chilena.