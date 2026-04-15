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Senador Kusanovic y dichos argentinos sobre soberanía en Magallanes: “Que el Estado se haga cargo” PAÍS Agencia Uno

Senador Kusanovic y dichos argentinos sobre soberanía en Magallanes: “Que el Estado se haga cargo”

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El parlamentario advirtió que las declaraciones desde Argentina reflejan “una señal de debilidad” del país en el extremo sur y emplazó al Estado a ejercer soberanía de forma concreta y no solo discursiva.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El senador Alejandro Kusanovic criticó los dichos de un contraalmirante argentino sobre el Estrecho de Magallanes, señalando que evidencian debilidad en el ejercicio de la soberanía chilena. Llamó al Estado a actuar con mayor firmeza en la zona.
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Lo que partió como una declaración en un podcast terminó instalando un flanco incómodo para Chile: cuestionamientos desde Argentina sobre la soberanía en el Estrecho de Magallanes que ahora reactivan críticas internas. El senador Alejandro Kusanovic salió al paso de los dichos del contraalmirante argentino Hernán Montero, quien aseguró que parte de la “boca” del estrecho pertenecería a su país.

Más allá del contenido de la afirmación, el parlamentario puso el foco en la reacción —o falta de ella— del Estado chileno. “Junto con preocuparnos, que el Estado se haga cargo: menos paja en el ojo ajeno y más atención a la viga en el propio. La soberanía no se declama, se ejerce”, sostuvo.

Kusanovic planteó que este tipo de declaraciones no surgen en el vacío, sino que responden a una percepción externa de debilidad en la defensa de la soberanía nacional. “Desde hace años se proyecta hacia el exterior una preocupante señal de debilidad en el ejercicio de nuestra soberanía en Magallanes”, afirmó.

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En esa línea, enumeró una serie de temas donde —a su juicio— existe falta de acción o claridad por parte del Estado, como los Campos de Hielo, la plataforma continental, el Parque Marino Islas Diego Ramírez, el Tratado de Alta Mar, el turismo ilegal y la pesca.

“La lista es larga y el silencio del Estado, sonoro”, enfatizó. El senador advirtió que esta situación genera un efecto concreto en el escenario internacional.

“Se percibe desde fuera desprolijidad, desidia y falta de compromiso (…) y cuando un país transmite dudas sobre su propia soberanía, otros avanzan”, señaló.

Las declaraciones del jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, emitidas originalmente en enero pero viralizadas recientemente, reabrieron así un debate que trasciende lo diplomático y se instala en el plano interno: el estándar con que Chile ejerce y defiende su soberanía en el extremo sur.

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