La lucha de una madre por romper el ciclo de la mutilación genital femenina en Colombia

No hizo caso. Dijo que los hombres se burlan de las mujeres que tienen clítoris.

La ablación en Colombia

Carla Quiñonez* dice que su hija, hoy de cuatro años, sufre dolores e infecciones urinarias frecuentes. Son síntomas comunes de quienes sobreviven la mutilación genital femenina.

Quiñonez, con 30 años, es una indígena emberá que trabaja para erradicar la ablación en Colombia, el único país donde se ha reconocido que aún se registra esta práctica en América Latina.

La emberá viaja por territorios recónditos, imparte talleres, confronta a autoridades indígenas conservadoras, convive con amenazas por su labor.

Junto a un equipo de compañeras y congresistas, su participación está siendo clave para que una ley contra la ablación pueda ser aprobada en las próximas semanas en Colombia.

La ablación implica la resección parcial o total de los genitales externos femeninos y otras lesiones causadas a esos órganos por motivos no médicos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 300 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad la han sufrido.

La mayoría de países donde se practica se encuentra en las regiones occidental, oriental y nororiental de África y en algunos países de Medio Oriente y Asia.

La ablación puede causar hemorragias, problemas urinarios, menstruales y en el parto. También quistes, infecciones, mayor riesgo de mortalidad neonatal y dificultades para experimentar placer sexual.

Cómo llegó la práctica a Colombia, detectada entre comunidades indígenas emberá y afrocolombianas, es fuente de varias teorías sin respaldo confirmado.

Lo que se sabe es que sucede en comunidades humildes, marginalizadas y aisladas, cuyos asentamientos muchas veces quedan a horas a pie de hospitales, escuelas y carreteras.

Según datos facilitados por el Congreso colombiano, hasta octubre de 2025 fueron registrados 26 casos. En 2024 se reportaron 54 y en 2023, 91.

La mayor incidencia se da en el departamento de Risaralda, en el noroccidente del país, donde vive la comunidad de Quiñonez.

Autoridades, médicos y emberás en contra de la práctica aseguran que existe un subregistro de casos.

“Las niñas mueren más que los niños”

A prácticamente todas las niñas que nacen en ciertos territorios se lo hacen.

A veces no alcanza llevar a una persona enferma al hospital por el aislamiento de los resguardos.

Una niña con ablación, si se desangra, no llega. A mí siempre me extrañaba que las niñas mueren más que los niños al nacer.

No lo entendí hasta muchos años después, cuando empecé a sensibilizarme con el tema y comprender que estaba mal.

Vi morir a seis niñas sin motivo aparente.

Recuerdo una primita mía a la que mi mamá le hizo el parto. Nació bien, pero a los tres días murió.

Le pregunté a mi mamá y me dijo que había muerto del ‘jai’, un mal ancestral. No me dio más explicaciones.

Ahora creo que todas esas niñas que murieron así, del ‘jai’, en realidad fue por complicaciones de la ablación.

Ahora les queman el clítoris. Antes lo cortaban con un cuchillo. Mi abuela también se lo practicó a mi hermana. Casi muere.

Ella sigue afectada en su cuerpo, pero es muy callada. No lo cuenta.

Ya sea por normalizarlo, por vergüenza o por miedo, nos cuesta abrirnos.

Una pediatra en primera línea de la ablación

La OMS identifica cuatro tipos de mutilación genital femenina.

En el primero se remueve parcial o totalmente el glande del clítoris, que es la cara externa y sensible. También se resecciona el prepucio o capuchón; un pliegue que rodea el glande.

El segundo tipo incluye la resección de los labios menores, con o sin escisión de los mayores.

El tercero, también llamado infibulación, presenta un estrechamiento de la abertura vaginal.