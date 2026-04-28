Alcalde Olmos y plan para flexibilizar norma urbanística: “Solo en salud proyección es desastrosa”

El alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, criticó el plan impulsado por el Gobierno para flexibilizar normas urbanísticas con el objetivo de reactivar la construcción y abaratar viviendas, advirtiendo que las consecuencias para comunas densamente pobladas podrían ser graves.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el jefe comunal explicó que las modificaciones apuntan a alterar parámetros como la densidad habitacional, permitiendo aumentar el número de departamentos y pisos en los edificios.

“Uno tiene que ver con la densidad, es decir, afectando la densidad, que es la cantidad de habitantes proyectada que viven en un espacio, tú puedes aumentar la cantidad de departamentos de un edificio. Es decir, puedes pasar de 200 departamentos a 250”, señaló.

Olmos sostuvo que este tipo de medidas podrían derivar en mayores niveles de hacinamiento y presión sobre servicios ya saturados. “Puede aumentar la cantidad de pisos y la cantidad de viviendas para construir viviendas más pequeñas. Eso es muy crítico para nosotros porque tenemos los servicios municipales totalmente colapsados”, afirmó.

El alcalde detalló que las externalidades ya son visibles en la comuna. “Hay gastos y externalidades asociadas a los edificios que tienen que ver con las presiones de agua, con los robos accesorios de vehículos de los autos de las personas que viven en los condominios. Tenemos problemas de descarga de aguas servidas, donde colapsan los alcantarillados. La semana pasada colapsó la bomba de bomberos”, indicó.

Además, comparó la situación con lo ocurrido en Estación Central, apuntando al impacto del crecimiento urbano acelerado. “El problema no es solamente los autos, no solo la potencia eléctrica, sino que tiene que ver con el hacinamiento”, sostuvo.

Olmos puso especial énfasis en el efecto sobre la red de salud primaria de la comuna. “Nosotros tenemos dos CESFAM para 100.000 habitantes y tenemos 80.000 inscritos. Vamos a llegar a los 90.000 este año por la universalización, y nosotros ya deberíamos estar necesitando tres CESFAM”, explicó.

Finalmente, advirtió que el escenario futuro podría ser aún más complejo incluso sin nuevos proyectos aprobados. “Solo con los permisos aprobados, sin que entren nuevos permisos, vamos a tener que necesitar cinco CESFAM, y seguimos teniendo dos CESFAM. Entonces, solo en un tema tan crítico como la salud, la proyección es desastrosa”, concluyó.