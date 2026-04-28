Tras tirón de orejas de Paulina Núñez ministro Poduje se disculpa por dichos sobre senador PS

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, salió a poner paños fríos tras el ruido que dejó su arremetida contra la Ley de Humedales y el senador Alfonso de Urresti (PS). Lo que partió como una crítica dura en Valdivia —en medio de la discusión por el proyecto Guacamayo 3— terminó con el secretario de Estado afinando el tono, pidiendo disculpas y tratando de reencuadrar el conflicto: “no era contra el senador”, sino contra una norma que, dice, hoy está trabando soluciones habitacionales.

El giro no fue casual. Desde el Congreso le pegaron el tirón de orejas, incluida la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien le pidió “altura de miras” y le recordó que ese tipo de salidas puede pasarle la cuenta al Gobierno justo cuando necesita votos para empujar su agenda. Con ese telón de fondo, Poduje optó por retroceder.

“Yo soy de un gran respeto por el Senado. Si el senador se molestó con la forma, le pido mi excusa”, dijo desde Rancagua, bajando varios cambios respecto de su tono inicial. Y reforzó la idea que ahora intenta instalar: “No fue un dicho contra el senador, fue una crítica a la ley de Humedales”.

Ahí está el corazón de su defensa. El ministro insiste en que la norma “está bien inspirada”, pero que tiene “aspectos que hay que mejorar”. ¿El argumento? Que hoy existen terrenos fiscales en ciudades como Valdivia, Osorno o Puerto Montt que no se pueden usar por trabas regulatorias. “Tenemos familias que están esperando hace ocho años los estudios ambientales para el humedal”, afirmó, poniendo el foco en el costo social del retraso.

“Quizás no lo hice de la mejor forma, pido las excusas”

Poduje incluso reconoció que la forma le jugó en contra: “Quizás no lo hice de la mejor forma, pido las excusas”. Pero, al mismo tiempo, no soltó el fondo de su crítica. Habló de terrenos “que casi no podemos ocupar porque los humedales están mal delimitados” y planteó la necesidad de “compatibilizar el derecho a la vivienda con la protección de humedales”.

Ayer, en medio de una actividad en Valdivia, el titular del Minvu encendió la polémica al apuntar directamente al senador de Urresti por la Ley de Humedales Urbanos, responsabilizándolo por los retrasos en proyectos habitacionales: “¿Y ocho años le parece algo decente, por esta locura que hizo este senador (De Urresti) con la Ley de Humedales?” y remató que “esa ley quedó mal hecha”.

Sus dichos activaron una ola de críticas desde el PS, que acusó un tono confrontacional y “conducta impropia”. De Urresti lo acusó de usar “datos engañosos” y de evadir su responsabilidad, insistiendo en que la ley no impide construir, sino que regula para evitar riesgos, profundizando así un choque que tensionó al oficialismo y volvió a instalar el debate entre vivienda y protección ambiental.

El ministro baja el tono, ofrece disculpas y se abre a conversar con De Urresti, pero mantiene la presión sobre la ley. “Espero hablar con el senador para pedirle las excusas del caso”, dijo, aunque no evitó un último dardo: “Me extraña que la senadora Núñez esté tan molesta ella. Pero, bueno, así está la política hoy día”.