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RN lleva a senadora Camila Flores al Tribunal Supremo en medio de investigación por fraude PAÍS Imagen de Archivo Agencia UNO

RN lleva a senadora Camila Flores al Tribunal Supremo en medio de investigación por fraude

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Agencia UNO
Por : Agencia UNO
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La directiva del partido derivó los antecedentes internos tras diligencias de la Fiscalía en el Senado por presuntos descuentos irregulares a asesores parlamentarios.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Renovación Nacional decidió enviar a la senadora Camila Flores al Tribunal Supremo del partido, en medio de una investigación de la Fiscalía de Valparaíso por presunto fraude al Fisco. La causa indaga supuestos descuentos irregulares a asesores parlamentarios durante su período como diputada, financiados con asignaciones del Congreso. La decisión interna se produjo tras diligencias del OS9 de Carabineros en dependencias del Senado, donde se incautaron antecedentes. Flores niega las acusaciones y sostiene que tienen motivaciones personales.
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La directiva de Renovación Nacional (RN) decidió remitir a la senadora Camila Flores al Tribunal Supremo de la colectividad, en medio de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Valparaíso por fraude al Fisco.

La determinación fue adoptada luego de las diligencias realizadas por personal del OS9 de Carabineros de Chile en dependencias del Senado, procedimiento que incluyó allanamientos e incautación de antecedentes en la oficina parlamentaria de Flores.

Desde RN señalaron que los antecedentes recopilados por la Fiscalía fueron puestos a disposición del Tribunal Supremo para que evalúe eventuales medidas internas conforme a los estatutos del partido.

La investigación del Ministerio Público apunta a un esquema de descuentos irregulares realizados a asesores parlamentarios durante el período en que Flores se desempeñó como diputada, entre 2018 y 2026. Según antecedentes revelados por la prensa, la denuncia acusa que parte de los sueldos financiados mediante asignaciones parlamentarias habría sido devuelta mensualmente.

Hasta ahora, la senadora ha rechazado las acusaciones y anteriormente aseguró que las denuncias tendrían motivaciones “personales” más que políticas, además de afirmar que ha puesto sus antecedentes bancarios a disposición de la Fiscalía.

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