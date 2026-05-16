“Negro, mono, no te conozco”: ejecutivo chileno detenido en Brasil por insultos racistas

Lo que comenzó como una discusión dentro de un avión terminó transformándose en un caso policial y judicial que podría derivar en penas de cárcel en Brasil. El ejecutivo chileno Germán Naranjo Maldini, gerente de la empresa Landes, fue detenido el pasado 15 de mayo en el aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo, luego de protagonizar una serie de insultos racistas y homofóbicos durante un vuelo de LATAM Airlines con destino a Frankfurt.

El incidente ocurrió el 10 de mayo, cuando Naranjo abordó el vuelo internacional y comenzó una discusión con miembros de la tripulación y con otro pasajero. Según registros audiovisuales difundidos posteriormente, el ejecutivo lanzó frases ofensivas contra el hombre, incluyendo referencias despectivas a su orientación sexual y al color de su piel.

“Para mí es un problema ser gay, para ti es un problema”, se escucha decir a Naranjo en uno de los videos grabados por pasajeros del vuelo.

Pero la situación escaló aún más cuando comenzó a emitir insultos racistas. “Negro, mono, no te conozco. Eres un mono… los monos andan en los árboles”, gritó mientras realizaba sonidos imitando primates. En otro momento habló de “olor a negro, a brasileño”, acompañando las frases con gestos despectivos.

Las imágenes generaron indignación en redes sociales brasileñas y rápidamente derivaron en acciones judiciales. LATAM confirmó mediante un comunicado que el pasajero fue detenido por autoridades brasileñas y puesto a disposición de la justicia local.

El caso podría tener consecuencias penales severas. Desde 2023 Brasil endureció su legislación contra delitos raciales, estableciendo penas de entre dos y cinco años de cárcel, además de multas. Ese mismo año, la Corte Suprema brasileña determinó además que las ofensas homofóbicas deben ser castigadas bajo criterios similares a los delitos de racismo.

La legislación brasileña en esta materia es considerablemente más estricta que la chilena y en los últimos años el país ha endurecido especialmente la persecución penal de discursos discriminatorios en espacios públicos.

El episodio recuerda el caso de la argentina Agostina Páez, quien permaneció detenida durante más de dos meses en Brasil tras ser acusada de ofensas raciales, un antecedente que aumentó la preocupación sobre el escenario judicial que podría enfrentar ahora el ejecutivo chileno.

Hasta ahora, ni Naranjo ni la empresa Landes han emitido declaraciones públicas sobre el caso. Mientras tanto, la justicia brasileña deberá resolver en las próximas horas si el empresario enfrentará medidas cautelares o permanecerá detenido mientras avanza la investigación.