Presidente de ANP señala que polémico artículo de propiedad intelectual pone en peligro a los medios

El presidente de la Asociación Nacional de Prensa, José Tomás Santa María, alertó respecto del polémico artículo sobre propiedad intelectual que no se trata de defender un negocio, sino derechos y la subsistencia de los medios en democracia, informó este sábado el diario El Mercurio.

Actualmente el gobierno del Presidente José Antonio Kast intenta aprobar en el Congreso una reforma legal que incluye un artículo que ha sido rechazado por la ANP, los gremios culturales e incluso legisladores oficialistas.

“Empatizamos totalmente con los argumentos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto a la, respecto de la necesidad de atraer inversiones tecnológicas. No solo compartimos, sino que apoyamos iniciativas que tengan a ese objetivo”, aseguró Santa María, actual director del Diario Financiero.

A su juicio, el problema es que, como estaba planteado el artículo, “terminaba afectando obras que tienen reserva de derecho de autor, quien lo expresó en la manera más clara fue el diputado Diego Schalper, que enfatizó sobre la necesidad de respetar los derechos de propiedad de los medios”.

“El ministro Quiroz nos ha planteado que hay una posibilidad de dar inversiones en grandes data center de minería de datos, sobre todo en el norte del país, porque son infraestructuras que requieren espacios grandes y energía muy barata, pero tiene que hacerse respetando los derechos propiedad intelectual”, dijo.

Agregó que “sin duda, lo que hay detrás es un lobby muy fuerte en las empresas tecnológicas. Eso queda bastante claro con los dichos de la propia ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, sobre conversaciones que ha tenido con las grandes empresas tecnológicas norteamericanas, que le han solicitado que en Chile existan leyes habilitantes para desarrollar sus negocios”.

Transformación de la industria

Santa María también señaló las transformaciones que ha sufrido la industria en los últimos años.

“Tenemos que entender la gran transformación que ha sufrido la industria de los medios con la aparición de las grandes plataformas. No solo en la forma, cómo nos relacionamos, nos relacionamos con nuestras audiencias, sino también en el modelo de negocio. Buena parte de los ingresos publicitarios que recibían los medios se trasladaron a las plataformas”, afirmó.

“¿Estamos en contra? No, no tendríamos cómo. Vivimos en una sociedad competitiva, y si la publicidad se basa en esos espacios es porque probablemente las empresas vieron ahí ventaja comparativa. Lo que nos preocupa es que la forma en que las grandes plataformas captan audiencias es a través de nuestros contenidos, y que no hay retribución por ello”.

Para contextualizar, señaló que “vivimos en una sociedad que está cambiando muchísimo y a una velocidad meteórica, donde todos los países enfrentan discusiones como esta. Son debates hipercomplejos que mezclan tecnología, derecho a traductor, comunicaciones y el mundo de los artistas e intelectuales, y que se han ido resolviendo de distinta manera”.

Críticas a propuesta oficialista

En ese sentido, citó al diputado Schalper que “también decía que acá se buscaba resolver esto no de una manera excepcional, sino excepcionalísima, porque la fórmula era una que no se ha dado en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, si buscamos avanzar en un debate tan complejo, démonos un tiempo más largo para discutirlo, porque sus efectos pueden ser múltiples y permanentes”.

“Me imagino que buscaron de buena fe la mejor solución. Lo que ha ha planteado el ministro es que, como se está permitiendo un acceso gratuito a las herramientas de IA a modo de compensación, se elabora un fondo para el impulso y el desarrollo de la prueba intelectual por un mínimo de unos 5.000 millones. Nosotros creemos que ese fondo no es una buena solución. Uno podrá cuestionar el monto, que el fondo sea delegado por autoridades del Estado o cómo se reparte, pero el tema tiene que ver más bien con principios. Acá se está entregando gratuitamente a las herramientas IA”.

Además, especificó que ello ocurre en la indicación posterior de manera mucho más clara, sin tener ningún espacio de reserva.

“Como asociación, planteamos que esta norma vulneraba los derechos propiedad de autores y afectaba a los medios de prensa, y afectar a los medios de prensa afecta la democracia. Estamos agradecidos los parlamentarios que acogieron esa división y creemos que es una buena señal. Por supuesto, estamos abiertos a seguir discutiéndolo. No se trata de defender un negocio, estamos defendiendo derechos y la subsistencia en los medios de comunicación en democracia, eso es lo que está en juego”.

“Muchos probablemente sienten que es natural que existan medios, que existan El Mercurio, La Tercera, Diario Financiero o las decenas de diarios regionales en todo el país. Pero eso no es obvio, los medios enfrentan una crisis financiera y nos hemos vivido por encontrar el modelo que permita sustentarlo. Y quisiera que nos imagináramos cómo sería Chile sin esos medios, sin salas de reacción con 60, 70 periodistas buscando qué es cierto, qué no, distinguir lo importante y lo que no, dándole espacio al debate e ideas, fiscalizando al poder turno. No estoy llamando a subsidiar a los medios de ninguna manera. Tenemos que ser capaces de encontrarnos nuestro modelo, pero en esa búsqueda queremos que se pague por lo que generamos, porque no hay otra manera de hacerlo sustentable”, concluyó.