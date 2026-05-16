Pablo Zeballos, experto en crimen organizado: “Falta una narrativa estratégica coherente”

Las declaraciones de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en torno a un plan sobre el área que dirige, desataron una fuerte controversia entre expertos del sector, informó este sábado El Mercurio.

“Por ejemplo, esta demanda, que yo no me esperaba, de la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto y en definitiva, cuando se nos solicitó en un principio por una comisión del Senado, lo dimos, pero aparentemente no quedaron conformes, vieron que no tenía los requisitos que ellos esperaban. Entonces tuvimos que volver a plantearlo luego en la Cámara de Diputados hace pocos días”, expresó la secretaria de Estado el viernes el radio Agricultura.

Los pronunciamientos fueron cuestionados, entre otros, por Pablo Zeballos, consultor internacional y experto en crimen organizado; Pablo Urquízar, ex asesor del gobierno de Sebastián Piñera; y el ex fiscal de Alta Complejidad Oriente José Villalobos.

“Problema de conducción”

Zeballos advirtió que las palabras de la titular de cartera dan cuenta de que existe “un problema de conducción y de comunicación estratégica en un área extremadamente sensible en un momento donde es complicado que eso pase”.

En esa línea advirtió que probablemente es un error señalar o que al menos se interprete de esa forma, que no se esperaba la exigencia de un plan estructurado, concreto y formal de seguridad.

Eso “transmite una señal contradictoria al discurso de campaña. Sin embargo, lo que la ciudadanía espera no es un documento burocrático, porque el papel aguanta mucho. Lo que se está pidiendo es conducción, claridad, coordinación y sentido de urgencias”, expresó.

Zeballos acotó que, si bien todo gobierno necesita un tiempo mínimo para instalar equipos, ordenar prioridades y conocer la maquinaria interna del Estado, “en este caso, la seguridad fue un eje central de la campaña presidencial y de la promesa de gobierno. Por lo tanto, lo esperable era llegar con una arquitectura estratégica, no necesariamente con todos los detalles resueltos, pero sí con una hoja de ruta clara, entre comillas”.

Además, considerando los sostenidos cuestionamientos en torno a la ministra, Zeballos apunta que el hecho de que se sigan registrando episodios de este tipo se explicaría “por una combinación de inexperiencia política, presión pública acumulada y falta de una narrativa estratégica coherente, pero principalmente por no mirar la amenaza desde el Estado, sino desde la comodidad de la crítica”.