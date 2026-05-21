Cómo los recortes en salud tienen en tensión al hospital que atiende a las víctimas de los incendios

La lista parece un ensañamiento. En medio de los recortes decretados por el presidente José Antonio Kast, tres hospitales de la región del Biobío están entre los más afectados de todo Chile. El decreto 333, firmado por el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, estipula un recorte total en el Ministerio de Salud de $413.193 millones.

Los tres recintos regionales más perjudicados son el Hospital de Los Ángeles (recorte de $2.706 millones), el Guillermo Grant Benavente de Concepción (recorte de $2.696 millones) y el Higueras de Talcahuano (recorte de $2.272 millones). Solo dos hospitales de la Región Metropolitana tienen recortes superiores a los establecimientos del Bío Bío: el Sótero del Río y el Salvador.

Además, esto se da en medio de una situación de fragilidad de la red pública de salud. Es que no hay que olvidarse que este verano los incendios en la zona de Penco, Lirquén y Concepción dejaron a miles de personas sin hogar. Gran parte de ellas aún no tienen viviendas definitivas, por lo que son más vulnerables a enfermedades respiratorias y patologías mentales como depresión.

Aunque el Hospital Penco Lirquén no está en la lista conocida hace una semana, según cinco fuentes consultadas por Aquí Biobío ya está sufriendo los recortes ministeriales. Por ejemplo, según estas fuentes, se limitaron las compras de servicios, que es la manera en que se contrata a algunos profesionales, y no se están permitiendo reemplazos en el área administrativa. De hecho, una circular interna titulada “contención del gasto” explica que las horas extraordinarias y los reemplazos solo serán autorizados en áreas críticas.

“Acá tenemos contabilizados 94 funcionarios que fueron afectados por los incendios. Si contamos también a los de empresas externas, 54 de ellos están en la Fenats y, de estos, hay 23 que no han podido volver a trabajar. Otros lo hicieron, pero no porque estén en condiciones, sino por temor a perder su trabajo”, explica Ricardo Seguel, dirigente de la Fenats en el Penco Lirquén.

“Ya estamos sufriendo las consecuencias de estos recortes. La carga laboral aumentó, tenemos menos personal y ya se están demorando más de lo normal los resultados de los exámenes, por ejemplo. Vamos a tener una disminución en las prestaciones que podemos entregar y eso podría significar violencia hacia los funcionarios”, agrega el dirigente.

Y las bajas temperaturas de los últimos días no ayudarán. Según el último reporte de la situación viral de la Seremi de Salud del Biobío, a la semana 17 del año se han detectado un total de 4.850 virus respiratorios, lo que corresponde a un 5,5% más respecto del año pasado.

Desde el hospital, su directora, la doctora Patricia Paulos, sostiene que la modificación efectuada sobre la compra de servicios “corresponde exclusivamente a un ajuste en la cantidad de horas contratadas, disminuyendo de 2.072 a 1.999 horas, equivalente a una reducción de 73 horas”. A su vez argumentó que los funcionarios afectados por los incendios tuvieron reemplazos adecuados y que “en el marco del ajuste presupuestario indicado por el Ministerio de Hacienda, es importante señalar que las medidas implementadas no afectarán la atención de los pacientes ni la continuidad de las prestaciones de salud”.

Sus argumentos van en la línea de los entregados por el Minsal, que en un comunicado sostuvo que “si bien algunos montos difundidos pueden parecer elevados al presentarse de manera aislada, es importante contextualizarlos respecto del presupuesto total de cada establecimiento. En promedio, los ajustes representan solo un 1,1% de los recursos operacionales de los hospitales”.

Juan Cartes, coordinador zonal de la Región del Biobío de la Fenpruss, sostiene que el Minsal no está tomando en cuenta el impacto sobre los pacientes. “Un 1,1% menos significa descontinuar la atención de salud a personas. Hay que recordar que después de la pandemia ya veníamos trabajando con menos recursos”, dice.