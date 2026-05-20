¿Quién quiere ser millonario? El poder inmobiliario del exconservador de Concepción

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¡Hola, Biobío! Es un verdadero placer saludar desde Concepción a todas las personas que, por nacimiento o adopción, forman parte de esta hermosa y vibrante región. Era un anhelo y, por fin, ya estamos acá: el newsletter Aquí Biobío aterriza haciendo ruido en la región más rockera de Chile. Y no es para menos, porque son días intensos en el Biobío. Entre recortes presupuestarios, obras atrasadas y proyectos inmobiliarios resistidos por la comunidad, comienzan a gestarse algunos cambios en las redes del poder que han pasado más inadvertidos.

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Por eso, partimos contándote detalles de la salida del conservador de Bienes Raíces de Concepción, Jorge Condeza Vaccaro, considerado por lejos el funcionario dependiente del Estado con el cargo más rentable de la región. Tanto así que acumula un patrimonio de 41 propiedades entre el Biobío y La Araucanía.

Obviamente, la renuncia de Condeza Vaccaro abre el apetito de otros abogados de la zona por el puesto. Uno de los interesados es Juan Carlos Condeza Neuber. Sí, el hijo del renunciado conservador, quien se quedó con el intinerato. Casi una herencia…

En cuanto a los recortes en salud: el decreto 333 (nótese que es justo la mitad de 666) está generando molestia y preocupación en todo Chile, pero especialmente en nuestra zona. Es que los tres hospitales regionales con mayores recortes son justamente del Biobío: el de Los Ángeles, el Guillermo Grant de Concepción y el Higueras de Talcahuano.

Aunque desde el ministerio han intentado explicar que el recorte corresponde solo al 1,1% de los fondos destinados a los hospitales, lo que pudimos corroborar con funcionarios y dirigentes es que ya se dejaron de contratar servicios y reemplazos. El foco lo pusimos en el golpeado hospital Penco Lirquén, cuya comunidad usuaria fue duramente afectada por los últimos incendios forestales, emergencia en la que incluso el propio recinto estuvo en riesgo.

Otro de los temas que causa preocupación es la aprobación del proyecto inmobiliario sobre el humedal Paicaví. Los vecinos sostienen que esto significará más inundaciones en los barrios aledaños, además de la “condena a muerte” del humedal.

Dentro de las autoridades que aprobaron la iniciativa, el más criticado es el actual seremi de Medioambiente, Mario Delannays Araya.

Así como el rock forma parte del alma de esta región, también lo son las investigaciones de frontera, las iniciativas de conservación ecológica y la oferta cultural. Por eso, en esta edición inaugural les compartimos una crónica sobre la Fundación Ñacurutú, dedicada al rescate de animales silvestres y que durante los últimos incendios forestales realizó una labor heroica que hoy la tiene enfrentando serios aprietos económicos. Además, entrevistamos a la directora del Festival CineLebu, certamen que justamente comienza este fin de semana. La alfombra roja será este viernes a las 19 horas en el Liceo Isidora Ramos de Gajardo, en Lebu.

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¿Quién quiere ser millonario?: la expectación por el concurso para conservador de Bienes Raíces penquista

La renuncia del conservador de Bienes Raíces de Concepción, Jorge Condeza Vaccaro, en febrero pasado, generó gran expectativa entre los abogados de la Región del Biobío. Y es que justo este año debutó el nuevo sistema de nombramiento de notarios, conservadores y archiveros.

Bajo el antiguo mecanismo, los postulantes debían acudir a opacas audiencias –conocidas como la “tradición del besamanos”– con ministros de la Corte de Apelaciones para obtener su “bendición” y quedar incluidos en la terna que luego era enviada al Ministerio de Justicia. Finalmente, era esa cartera la que tomaba la decisión, muchas veces bajo criterios más políticos que técnicos. Por ello, no era extraño que concursos fueran declarados desiertos cuando los candidatos no eran del gusto del ministerio.

Pero ese sistema cambió este año. En abril comenzaron a regir las modificaciones a la Ley de Notarios, por lo que desde ahora el nombramiento se realiza por medio de un concurso de Alta Dirección Pública.

En este escenario, el cargo de conservador de Concepción está abriendo el apetito de los abogados de la zona. Y no es para menos. El exnotario y conservador Jorge Condeza Vaccaro alcanzó a formar un imperio comercial e inmobiliario en los 15 años en que estuvo en ese cargo.

Según las declaraciones de intereses revisadas por Aquí Biobío, Condeza posee nueve propiedades inscritas directamente a su nombre, ubicadas en Concepción y en la Provincia de Arauco. Sin embargo, la mayor parte de su patrimonio inmobiliario está radicada en empresas vinculadas a él.

Rentas e Inversiones El Prado, en la que figura como principal accionista, tiene 26 inmuebles, entre terrenos, estacionamientos y departamentos, en las regiones del Biobío y de la Araucanía.

en la que figura como principal accionista, Y Agrícola El Prado, donde también es el principal accionista, registra seis terrenos en La Araucanía. Condeza accedió al cargo de conservador en 2010. La mayoría de sus inmuebles están inscritos después de ese año.

Su caso es un ejemplo de las redes que han logrado instalar estos funcionarios: su hijo Sergio Condeza Neuber se desempeñó como conservador de bienes raíces de Talcahuano hasta el año pasado. Por lo mismo, en los últimos años los dos conservadores de bienes raíces más importantes de la región estaban en manos de la misma familia. Ahora, otro de los hijos de Sergio Condeza Vaccaro, Juan Carlos Condeza Neuber, fue nombrado como su sucesor interino en el Conservador de Concepción. Cabe destacar que este último es su socio principal en las empresas de su imperio inmobiliario.

Aunque el 17 de febrero la Corte de Apelaciones de Concepción llamó a concurso público para el interinato, este proceso duró solo cuatro días (se cerró el 21 de febrero). Juan Carlos Condeza terminó siendo confirmado por quien fue presidente de la Corte de Apelaciones penquista hasta febrero de este año: Camilo Álvarez.

Se le consultó a la Corte respecto a los criterios usados para la confirmación de Condeza Neuber en el interinato, además de la lista de participantes del concurso de cuatro días, pero no transparentó los datos.

Aquí Biobío hizo esta solicitud por Transparencia, pero hay que advertir a los lectores que el Poder Judicial no tiene obligación legal de responder, ya que no se rige por la Ley de Transparencia como el resto de los organismos públicos (básicamente, responderán si les da la gana).

En tanto, ahora corresponde al Ministerio de Justicia iniciar el proceso para proveer el cargo de conservador titular, el cual será definido a través de una terna propuesta por el sistema de Alta Dirección Pública. Consultado sobre las fecha de inicio del concurso, el seremi de Justicia del Biobío, Robert Contreras, respondió lo siguiente:

“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunciará las etapas que establece la Ley ajustadas estrictamente a los marcos legales y plazos que esta establece, garantizando un proceso transparente y con alto sentido de probidad. Según la ley, todo el proceso de reemplazo de un conservador o notario debe ser resuelto en un plazo máximo aproximado de cuatro meses“.

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Ñacurutú: los guardianes de la fauna silvestre del Biobío

Este verano, después de los incendios, la Fundación Ñacurutú enfrentó una de sus temporadas más complejas. Pudúes, quiques, zorros, monitos del monte y ratones silvestres llegaron en masa hasta el centro de rehabilitación ubicado en Coliumo, en la comuna de Tomé. Ahí, Cristián Herrera, médico veterinario y director de la fundación, junto a profesionales, estudiantes de veterinaria y voluntarios, trabajó en el cuidado y rehabilitación de los animales afectados. No todos lograron sobrevivir. “Todavía tenemos un aguilucho hospitalizado que fue encontrado en la zona de los incendios. Se ha recuperado muy bien”, dice Herrera.

Aunque la temporada de incendios ya pasó, los costos fueron enormes. Además, los pacientes siguen llegando, principalmente a causa de negligencias humanas. “Lo que más atendemos son animales heridos por ataques de perros y por atropellos de vehículos. También en esta época llegan aves lesionadas por disparos, pero actualmente no podemos recibir más aves por el brote de influenza aviar”, explica el veterinario.

Otros pacientes frecuentes en la temporada invernal son los monitos del monte, una de las especies símbolo del sur de Chile, que se encuentra en peligro y es una de las más difíciles de observar. “Los monitos, cuando baja la temperatura, tratan de buscar refugio, por ejemplo, entre medio de la leña. La gente los pilla y llama al SAG, que nos los trae a nosotros. Tenemos dos hospitalizados. Había un tercero, pero llegó prácticamente muerto y no se pudo salvar”, relata el director.

El centro, que ya cumplió nueve años de vida, actualmente está invirtiendo parte de sus escasos recursos en mejorar sus instalaciones. “Pero la única forma de seguir adquiriendo alimentos y medicamentos es con los aportes que recibimos”, advierte Herrera. Para conocer más de esta fundación y cómo cooperar con ella, puedes revisar su instagram que te compartimos acá.

Un mensaje de Inacap

Emprendimiento del Biobío obtiene primer lugar en Premio ChileConverge Emprende 2026

En el certamen organizado por ChileConverge que busca fortalecer a los emprendedores técnicos-profesionales del país y que este año convocó a 3.264 emprendimientos de todas las regiones, la Ingeniera en Administración de Empresas de INACAP San Pedro de la Paz, Vannia Bascuñán logró el máximo galardón del certamen con su proyecto autismoconecta.cl, primera plataforma colaborativa de Chile que apoya a personas neurodivergentes y sus familias, conectándolos con especialistas, servicios y herramientas. Y que nace en la Región del Biobío.

Esta iniciativa nace de la propia experiencia de Vannia que al recibir el diagnóstico de autismo de su hijo se vio enfrentada a la falta de información, redes y apoyo familiar.

“Lo que comenzó por una necesidad personal, se transformó en un proyecto con propósito e impacto social. Hoy es una empresa en desarrollo, con respaldo y con una comunidad de más de 30.000 personas registradas”, destaca Vannia Bascuñán.

Autismo Conecta es el reflejo de cuando la tecnología se pone al servicio de la salud e inclusión.

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Diagnóstico reservado: cómo los recortes en salud tienen en tensión al hospital que atiende a las víctimas de los incendios

La lista parece un ensañamiento. En medio de los recortes decretados por el presidente José Antonio Kast, tres hospitales de la región del Biobío están entre los más afectados de todo Chile. El decreto 333, firmado por el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, estipula un recorte total en el Ministerio de Salud de $413.193 millones.

Los tres recintos regionales más perjudicados son el Hospital de Los Ángeles (recorte de $2.706 millones), el Guillermo Grant Benavente de Concepción (recorte de $2.696 millones) y el Higueras de Talcahuano (recorte de $2.272 millones). Solo dos hospitales de la Región Metropolitana tienen recortes superiores a los establecimientos del Bío Bío: el Sótero del Río y el Salvador.

Además, esto se da en medio de una situación de fragilidad de la red pública de salud. Es que no hay que olvidarse que este verano los incendios en la zona de Penco, Lirquén y Concepción dejaron a miles de personas sin hogar. Gran parte de ellas aún no tienen viviendas definitivas, por lo que son más vulnerables a enfermedades respiratorias y patologías mentales como depresión.

Aunque el Hospital Penco Lirquén no está en la lista conocida hace una semana, según cinco fuentes consultadas por Aquí Biobío ya está sufriendo los recortes ministeriales. Por ejemplo, según estas fuentes, se limitaron las compras de servicios, que es la manera en que se contrata a algunos profesionales, y no se están permitiendo reemplazos en el área administrativa. De hecho, una circular interna titulada “contención del gasto” explica que las horas extraordinarias y los reemplazos solo serán autorizados en áreas críticas.

“Acá tenemos contabilizados 94 funcionarios que fueron afectados por los incendios. Si contamos también a los de empresas externas, 54 de ellos están en la Fenats y, de estos, hay 23 que no han podido volver a trabajar. Otros lo hicieron, pero no porque estén en condiciones, sino por temor a perder su trabajo”, explica Ricardo Seguel, dirigente de la Fenats en el Penco Lirquén.

“Ya estamos sufriendo las consecuencias de estos recortes. La carga laboral aumentó, tenemos menos personal y ya se están demorando más de lo normal los resultados de los exámenes, por ejemplo. Vamos a tener una disminución en las prestaciones que podemos entregar y eso podría significar violencia hacia los funcionarios”, agrega el dirigente.

Y las bajas temperaturas de los últimos días no ayudarán. Según el último reporte de la situación viral de la Seremi de Salud del Biobío, a la semana 17 del año se han detectado un total de 4.850 virus respiratorios, lo que corresponde a un 5,5% más respecto del año pasado.

Desde el hospital, su directora, la doctora Patricia Paulos, sostiene que la modificación efectuada sobre la compra de servicios “corresponde exclusivamente a un ajuste en la cantidad de horas contratadas, disminuyendo de 2.072 a 1.999 horas, equivalente a una reducción de 73 horas”. A su vez argumentó que los funcionarios afectados por los incendios tuvieron reemplazos adecuados y que “en el marco del ajuste presupuestario indicado por el Ministerio de Hacienda, es importante señalar que las medidas implementadas no afectarán la atención de los pacientes ni la continuidad de las prestaciones de salud”.

Sus argumentos van en la línea de los entregados por el Minsal, que en un comunicado sostuvo que “si bien algunos montos difundidos pueden parecer elevados al presentarse de manera aislada, es importante contextualizarlos respecto del presupuesto total de cada establecimiento. En promedio, los ajustes representan solo un 1,1% de los recursos operacionales de los hospitales”.

Juan Cartes, coordinador zonal de la Región del Biobío de la Fenpruss, sostiene que el Minsal no está tomando en cuenta el impacto sobre los pacientes. “Un 1,1% menos significa descontinuar la atención de salud a personas. Hay que recordar que después de la pandemia ya veníamos trabajando con menos recursos”, dice.

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Conflicto de intereses: la otra arista de la polémica por proyecto inmobiliario en humedal Paicaví

Aunque el proyecto del Condominio Fuentes de Aníbal Pinto, en el humedal Paicaví, fue aprobado de manera unánime por la Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío, fue el voto del seremi de Medio Ambiente, Mario Delannays Araya, el que generó más críticas. Esto, por dos motivos: el primero es que la misma seremía había entregado una serie de observaciones a la Declaración de Impacto Ambiental entregada por la inmobiliaria, e incluso había aconsejado “no descartar” un estudio de impacto ambiental.

El segundo motivo es Delannays, quien desde marzo de 2022 hasta marzo de 2024, según su LinkedIn, fue gerente de sustentabilidad de la inmobiliaria Madesal. Justamente, Madesal es una de las empresas que han sido apuntadas por su impacto en el mismo humedal Paicaví.

Delannays ha defendido la aprobación de esta iniciativa e incluso declaró su satisfacción al medio TVU: “Nos tiene muy contento, porque a pesar de las observaciones y los respaldos de información que se solicitaron durante la evaluación ambiental, el proyecto fue finalmente aprobado”.

El proyecto pretende construir 350 departamentos con destino habitacional, distribuidos en 19 torres de 5 pisos cada una.

La Seremi de Medio Ambiente, que desde fines de marzo dirige Delannays, entregó durante el año 2025 una serie de observaciones al proyecto. Una de ellas es la siguiente: “Hago presente a usted que hace menos de dos meses atrás ingresó al SEIA el Proyecto Habitacional Social DS 49 MINVU, Parque Solidario Sandra Oliva I y II, bajo la forma de una DIA, un proyecto muy similar a este y con la asesoría de la misma empresa consultora. En efecto, es como si se tratara de un solo gran proyecto habitacional fragmentado por motivos económicos y judiciales, razón por la cual el efecto sinérgico de los impactos negativos señalados a continuación los hace aún más significativos“. Las observaciones se mantuvieron en marzo de este año.

Es que en la zona –a menos de 100 metros– se construiría otro condominio más (Parque Solidario Sandra Oliva), el que coincidentemente contrató a la misma consultora, Gestec, para su declaración de impacto ambiental. Entre ambos proyectos sumarán 32 torres y 850 departamentos.

Aquí Biobío de El Mostrador consultó al actual seremi sobre su posición, la cual difiere de los informes de su mismo servicio. Delannays argumentó respecto a la dificultad de alinear los diferentes intereses y preocupaciones respecto al humedal, pero recalcó que en el proceso de evaluación se descartó la necesidad de un estudio de impacto ambiental. Eso sí, en un tono conciliador declaró: “Quiero celebrar el interés de las personas en la protección del humedal”.

Javier del Río, quien es parte del Movimiento por la Defensa del Humedal Paicaví, sostiene que la construcción de condominios en esa zona generará, además de la desaparición definitiva de buena parte de un humedal, más inundaciones.

“Este humedal es sitio de anidación de aves, es hábitat de coipos y ranitas, entre otras especies. Si construyen en el humedal, van a tener que rellenar con hormigón y dejarlo enterrado para recién sentar las bases de las torres. Eso generará que el agua que atrapaba el humedal, inunde otros sectores. Eso es justamente lo que está pasando en varias zonas, como el mismo Colegio Inmaculada Concepción o la Laguna de las Tres Pascualas, debido a que hemos ido perdiendo humedales”, dice del Río.

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, quien es parte del oficialismo, también criticó la aprobación durante la última semana, desmarcándose de la postura del Gobierno: “Si nosotros queremos que Concepción sea una ciudad relevante a nivel nacional, sea la mejor ciudad de Chile, por la historia que tiene, y nos construyen sobre el humedal Paicaví, es un fracaso, es una derrota”.

Por lo pronto, el Concejo Municipal se comprometió a emprender acciones legales junto a los vecinos para impugnar la resolución de calificación ambiental, publicada en el Diario Oficial el pasado 7 de mayo. Desde esa fecha empiezan a correr los 30 días hábiles para presentar un recurso de reclamación ante el Servicio de Evaluación Ambiental.

Dato clave: pero el posible conflicto de intereses no es la única arista adicional. Hay otra historia que ha resurgido estos días en el Gran Concepción y que según los denunciantes está directamente vinculada a la construcción sobre humedales. Se trata del Condominio Cumbres, en Hualpén, el cual presenta una serie de grietas y sufre de inundaciones en sus estacionamientos subterráneos. [Pueden ver los videos de parte de los daños que sufre el condominio, entregado hace solo dos años.]

Algunos de los vecinos están pidiendo desde el 2024 que se les dé una solución, porque temen una tragedia. Ema Robles, una de las denunciantes, manifiesta: “No queremos ser un segundo Alto Río. Acá se construyó sobre un humedal y hay informes que explican que el edificio se está deformando, pero aún no tenemos una solución”.

La constructora Pacal, que estaba a cargo de esta obra, este año recortó a la mitad su personal y enfrenta varias demandas por impagos. De hecho, al lado del condominio Cumbres hay un sitio eriazo donde se construiría una segunda torre, pero que actualmente es un pantano. “Por eso entendemos a la gente del humedal Paicaví. Lo que se está haciendo, de construir sobre los humedales, es una solución rápida, pero que al poco tiempo va a dejar a las personas otra vez sin vivienda o incluso sufriendo algo peor”, afirma Ema Robles.

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Claudia Pino, directora de CineLebu: “Somos un festival atípico: llevamos el cine a lugares donde no existen salas tradicionales”

En esta primera edición de Aquí Biobío les compartimos esta breve entrevista que le hicimos a Claudia Pino, directora de CineLebu. Este es uno de los eventos culturales más relevantes y esperados de la región. La alfombra roja y ceremonia inaugural se realizarán este viernes a las 19 horas, en el Liceo Bicentenario Isidora Ramos de Gajardo. El festival se extenderá hasta el 29 de mayo.

Como ya es costumbre, CineLebu tendrá proyecciones tanto en la capital de la Provincia de Arauco como en Concepción, y nuevamente es festival calificador para los Oscar y los Goya. Acá va lo que nos dijo la directora del certamen sobre los hitos y sorpresas de esta nueva edición:

―¿Cómo estuvo en cifras la convocatoria de este año y cuánto influye ser un festival calificador para los Goya y los Oscar?

―La convocatoria ha sido histórica. Ser un festival en Chile calificador para los Oscar en tres categorías y para los Goya desde hace dos años, es un imán de talento internacional. Esto nos posiciona como líderes en el sur de América Latina. Solo en las secciones de industria, para los diferentes programas, llegaron más de 300 postulaciones, y a la competencia más de 6.500 de más de 67 países. Los realizadores saben que ganar en CineLebu es un paso real hacia las academias de cine más importantes del mundo.

―Además de Lebu y Concepción, ¿habrá actividades en otras comunas de la región?

―Nuestro ADN es la descentralización. El festival se despliega con fuerza en Lebu, su cuna, y estamos en conversaciones para llegar a Los Álamos, que es parte de nuestro recorrido; y por supuesto en Concepción, que este año se convierte en el epicentro de la industria con Biobío Conecta y las experiencias tecnológicas de CineLebu Set. Siempre decimos que somos un festival “atípico” porque llevamos el cine a lugares donde no existen salas tradicionales.

―¿Qué novedades habrá en el festival este año?

―La gran innovación de este año es la consolidación de CineLebu Set, una experiencia para estudiantes de la región y la familia. Hemos transformado el concepto de “taller” en una experiencia de creación viva. No se trata solo de que el público venga a ver cine, sino de que entre en un set real junto a seis instituciones de educación superior: Universidad de las Américas, Universidad San Sebastián, Duoc UC, Santo Tomás, Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Otras de las novedades es CineLebu Match de Biobío Conecta. Acá los proyectos podrán crecer y encontrar diversos apoyos, según la necesidad y etapa de cada proyecto. Además, ante el altísimo nivel de los proyectos presentados, decidimos de forma inédita ampliar los cupos de CineLebu Match de seis a diez proyectos, permitiendo que más realizadores tengan la oportunidad de hacer el pitch de sus series y largometrajes frente a la industria. Gracias a un fondo Viraliza, estaremos por primer año con asesorías a proyectos en Lebu.

―¿Qué invitados relevantes hay en esta edición?

―Contamos con una presencia nacional e internacional de lujo. Nos acompañan destacadas actrices como Amaya Forch, quien protagonizará el show de clausura, Maly Jorqueira, Carmen Gloria Bresky, Magdalena Müller, Vane Miller, Constanza Araya, Silvia Novak, Alvaro Rudolphy, Juan Carlos Maldonado, Giordano Rossi, Felipe Contreras, Pato Torres, Loreto Araya, Katina Hubberman, Alfonso Quinteros, Sebastián Layseca, Francisco Dañobeitía, entre muchos otros, y rendiremos un emotivo tributo a la trayectoria de Teresita Reyes.

En el área de industria, tenemos expertos de la talla del guionista mexicano Edui Tijerina y los productores argentinos Miguel Ángel Rocca y Daniel Pensa; la destacada directora de casting mexicano Vanessa Romo; el director de cine e investigador y parte del FICG, Mauricio Bidault; el distribuidor Ian Carrasco, el programador del único festival clase A en Latinoamérica, el Festival de Cine de Mar del Plata, Francisco Pérez; Bartolomé Armentano, periodista de la revista Rolling Stone y votante en los Golden Globe; la destacada realizadora de videoclip Camila Grandi; el CEO de Chemistry, Andrés Martínez; el ganador de tres Goya y quien dirigirá el corto que realizan los invitados en Lebu, Néstor López, entre muchos otros.

―¿Qué tan importante es este festival para una comuna como Lebu?

Para Lebu, el festival es ya una parte indisoluble de su identidad y patrimonio social. Tras 26 años, CineLebu no es solo un evento, es un motor económico, turístico y, sobre todo, de orgullo para su gente. El habitante de Lebu se siente anfitrión de una plataforma que tiene línea directa con Hollywood. Es la prueba de que, desde una ciudad pequeña y descentralizada, se puede liderar una industria con impacto global. Lebu ya es cine, y el cine ya es Lebu. Pero no solo para Lebu, sino para la región y Concepción, donde también tenemos programación, internacionalizando de manera concreta.

Nos vamos, pero dejamos una nota al pie en forma de pregunta: ¿se escribe Bío Bío o Biobío? No hay uniformidad ni siquiera en las instituciones. Según el fallecido profesor de lengua, el penquista Alfredo Barría, justamente ahí está la respuesta: se puede escribir de ambas formas. En su libro Los misterios del idioma llega a esa conclusión y además explica que es una onomatopeya: la derivación del canto de un pajaro (el fío-fío).

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquibiobio@elmostrador.cl.

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