El valor geopolítico del amoníaco verde instala a Magallanes en la “pole position”

Estimados lectores:

Como cada miércoles, es un verdadero placer saludarles desde el newsletter más austral del mundo: Aquí Magallanes.

Estos últimos días hemos vivido una especie de “veranito de San Juan”, al menos en Punta Arenas. Incluso en pequeños momentos ha sido posible salir en polera a la calle, algo que en mayo siempre parece sospechoso.

Pero como todo buen magallánico sabe, estas treguas duran poco. Lo realmente importante es tener listo el equipo para el invierno: primeras capas, ropa térmica, bufanda, gorro, chaqueta de pluma y zapatos impermeables. Pero paraguas no. Si sale viento y se le da vuelta, quedará inmediatamente en evidencia que usted no es de acá. Y si le ocurre, mire a su alrededor. Muy probablemente haya algún magallánico gozando de la escena.

Para más consejos de supervivencia invernal austral, no se pierda ningún miércoles este newsletter.

Ahora sí, vamos con los temas de la semana:

El hidrógeno verde en Magallanes comienza a ser observado desde una nueva dimensión estratégica. La crisis en Medio Oriente reabrió el debate sobre seguridad energética global, escenario donde actores ligados a la industria vuelven a posicionar a la región como un territorio clave para el desarrollo energético futuro.

La postergación de la ampliación del aeropuerto de Punta Arenas abrió un debate sobre el futuro de la conectividad aérea en Magallanes. Gremios turísticos y actores logísticos advirtieron que el crecimiento turístico, científico y antártico comienza a presionar la infraestructura regional.

Una inédita expedición científica entre Chile y Alemania recorrió más de 3.000 kilómetros desde el Cabo de Hornos hasta Los Lagos para estudiar floraciones algales y ecosistemas australes. La campaña refleja el creciente interés internacional por los territorios subantárticos y su impacto sobre actividades productivas.

Puerto Williams actualizó su plan regulador tras casi cuatro décadas, proyectando el crecimiento urbano de la capital de la Provincia Antártica Chilena para los próximos 30 años bajo el concepto de “ciudad parque”.

Torres del Paine comenzará a explorar una nueva veta ligada al turismo astronómico y científico. El primer encuentro internacional de astroturismo buscará posicionar a Magallanes como un destino asociado a algunos de los cielos más prístinos y australes del planeta.

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Hidrógeno Verde en Magallanes: de la descarbonización a la seguridad energética global

Entre 2015 y 2020, el hidrógeno verde (H2V) pasó de ser una tecnología experimental a transformarse en una política estratégica en Europa y países como China, Japón, Australia y Chile. En ese período, desde Europa se abrió una competencia global por liderar esta industria, posicionando a Magallanes como uno de los territorios más atractivos para su desarrollo.

La naciente industria del hidrógeno verde en la región, por sus condiciones naturales –vientos constantes, amplias extensiones de terreno, baja densidad poblacional y estabilidad política–, proyectó en su momento inversiones millonarias y sin precedentes para numerosos proyectos, varios de los cuales aún esperan condiciones para avanzar.

Hoy, la crisis en el Estrecho de Ormuz producto del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán podría reabrir esa ventana. No porque el mercado del H2V haya madurado, sino porque el eje del debate energético global se desplazó: ya no se trata solo de descarbonizar, sino de no depender.

Esta crisis ha condicionado el abastecimiento global no solo del petróleo, sino también del gas, los fertilizantes y otros elementos clave para la geoeconomía. Y un dato lo grafica con precisión: cerca del 30% del comercio global de amoníaco –insumo crítico para la producción de fertilizantes nitrogenados– transita por el Estrecho de Ormuz, exponiendo a la industria a riesgos energéticos, logísticos y alimentarios simultáneos.

“Hoy día, el hidrógeno y sus derivados pasan a ser más bien una solución estratégica y una solución frente al cambio climático. Entonces tiene otro valor“, comentó Mario Marchese, exdirector de HNH, megaproyecto de hidrógeno verde en Magallanes.

La señal también llegó a los mercados. Fondos globales ligados a energías renovables recibieron en abril sus mayores flujos de inversión desde 2021, superando los US$3 mil millones, en medio de crecientes preocupaciones por la dependencia de petróleo y gas provenientes de zonas geopolíticamente inestables.

“Este conflicto dejó en evidencia la vulnerabilidad global que existe respecto al suministro y la dependencia de combustibles fósiles como el petróleo, particularmente viniendo de esa zona. Ya no es solamente una discusión sobre cambio climático, sino sobre qué tan dependientes son hoy las economías del petróleo y el gas que pasa por el Estrecho de Ormuz“, agregó Marchese.

“Un cambio interesante que estamos observando es que el paradigma energético global ya no es analizado solo en virtud de costo, eficiencia o cambio climático. Hoy, la matriz de análisis y evaluación de riesgo considera dimensiones como la seguridad nacional, resiliencia estratégica, autonomía industrial y vulnerabilidad geopolítica“, comentó María Isabel Muñoz, exgerenta general de la Asociación de Productores H2V Magallanes.

A esto, María Isabel añadió que “lo que pudiese ser interpretado como un cierre de ciclo es, en realidad, un cambio de ciclo, donde el valor económico y geopolítico del amoníaco verde está siendo revalorizado a nivel global, escenario en el cual Chile todavía tiene una ventana corta para tomar posición antes que otras geografías“.

Si bien el consenso es que aún existe un amplio interés político y estratégico respecto de esta potencial industria, también es cierto que la madurez de su mercado aún no permite competir con la demanda del petróleo, gas natural o GNL.

Pero el debate tiene otra dimensión, más doméstica y menos explorada: la soberanía energética de Chile. “Chile importa prácticamente todo su combustible. Son 17 mil millones de dólares al año que gastamos en importar combustible, que podríamos perfectamente producir acá“, señaló Marchese.

Por eso, plantea que el debate sobre el hidrógeno verde no debiera centrarse únicamente en la exportación de combustibles limpios, sino también en la capacidad de Chile para reducir su dependencia energética. “Chile debería pensar primero en asegurarse como país y después pensar en exportar. La tecnología para la escala que necesita Chile existe, está aprobada y comercialmente disponible“, sostuvo.

La pregunta, entonces, ya no es solo si Magallanes puede abastecer a Europa o Asia. Es si Chile está dispuesto a dejar de depender de factores geopolíticos externos.

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Crecimiento turístico y antártico pone presión sobre infraestructura aeroportuaria de Magallanes

Gremios turísticos y actores logísticos advirtieron que la postergación de la ampliación del Aeropuerto Presidente Ibáñez podría afectar la competitividad regional y la proyección de Magallanes como nodo austral y puerta de entrada hacia la Antártica.

La decisión de postergar hasta 2041 como plazo máximo la ampliación del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas abrió un nuevo debate sobre el futuro de la conectividad aérea de Magallanes y el rol estratégico que cumple la capital regional dentro de la Patagonia y la Antártica.

La controversia surgió luego que el Panel Técnico de Concesiones rechazara las solicitudes de la concesionaria Red Aeroportuaria Austral, manteniendo el mecanismo que condiciona las obras de ampliación al cumplimiento de ciertos “gatillos” de demanda, entre ellos, alcanzar los 600 mil pasajeros embarcados en un año móvil.

La discusión ocurre en un contexto marcado por el crecimiento sostenido del Aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales, impulsado principalmente por el posicionamiento internacional de Torres del Paine, fenómeno que modificó parte de las proyecciones originales de pasajeros para Punta Arenas y que hoy reconfigura una fracción de la conectividad aérea regional.

Desde el gremio turístico Austro Chile advirtieron que la postergación podría generar impactos negativos para el turismo, la conectividad y el desarrollo económico regional, especialmente considerando el crecimiento de actividades turísticas, logísticas, científicas y antárticas en Magallanes.

“La conectividad aérea no es un lujo, sino una necesidad estructural”, afirmó Daniela Rodríguez, gerenta de Austro Chile, quien sostuvo que la ampliación del aeropuerto debiera responder a una decisión estratégica de país, entendiendo a Punta Arenas como un polo de conexión para la Patagonia y la Antártica.

Rodríguez agregó que el crecimiento de Puerto Natales representa una señal positiva para la región, aunque enfatizó que ambos terminales cumplen funciones complementarias dentro de una misma red de conectividad regional.

“El desafío no es elegir entre uno u otro, sino asegurar que la región cuente con la capacidad necesaria para responder al crecimiento de la demanda turística y económica en el largo plazo”, señaló.

Una mirada similar planteó Antártica Logística, empresa ligada a operaciones logísticas australes y antárticas, desde donde advirtieron que la infraestructura aeroportuaria actual enfrenta crecientes exigencias vinculadas a operaciones científicas, logísticas y programas internacionales que operan desde la región.

“Hoy Punta Arenas es el principal puente aéreo hacia el continente antártico, y en paralelo debe sostener las demandas logísticas, científicas y de los países que operan sus programas desde la región”, sostuvo Carlos Millán, gerente de la compañía.

Millán agregó que distintos polos australes continúan fortaleciendo sus conexiones y capacidades logísticas debido al creciente interés internacional por la Antártica, advirtiendo que una eventual postergación prolongada de las obras podría afectar la competitividad futura de Magallanes.

“El impacto no es solo antártico. Esta decisión tiene efecto sobre todas las industrias que operan en la región, desde el turismo hasta los sectores productivos que dependen de la conectividad aérea”, afirmó.

El ejecutivo además enfatizó que, en una región extrema y geográficamente aislada como Magallanes, el transporte aéreo cumple también una función social crítica para la conectividad cotidiana de la población.

La discusión se produce en momentos en que Punta Arenas continúa fortaleciendo su posicionamiento como plataforma logística y científica hacia la Antártica, mientras Puerto Natales experimenta un sostenido crecimiento turístico internacional asociado al Parque Nacional Torres del Paine.

En ese escenario, la infraestructura aeroportuaria comienza a aparecer como uno de los principales desafíos estratégicos para el desarrollo futuro de Magallanes y su proyección austral.

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Inédita expedición científica chileno-alemana refuerza interés internacional por ecosistemas australes

Una expedición científica financiada por Alemania reunió a investigadores del Alfred Wegener Institute (AWI), científicos chilenos y dos investigadores turcos en una de las campañas oceanográficas más extensas realizadas recientemente en la Patagonia y zonas subantárticas chilenas.

Durante 35 días navegaron desde Punta Arenas, pasando por el Cabo de Hornos, hasta llegar a Talcahuano, recolectando muestras en fiordos, glaciares, canales australes y sectores oceánicos estratégicos.

La campaña permitió recolectar cientos de muestras de fitoplancton, sedimentos, toxinas y microorganismos marinos mediante equipamiento científico avanzado, con el objetivo de comprender mejor la evolución de las floraciones algales y su impacto sobre ecosistemas australes y actividades productivas como la pesca y la acuicultura.

La expedición también permitió acceder a zonas y profundidades poco estudiadas de la Patagonia chilena mediante equipamiento oceanográfico especializado traído desde Alemania, incluyendo muestreos de sedimentos a más de 1.500 metros de profundidad. Parte de la investigación buscará reconstruir el comportamiento histórico de floraciones algales en el sur austral durante los últimos siglos.

A bordo participó Patricio Díaz, académico del Centro i-mar de la Universidad de Los Lagos e investigador asociado del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), quien sostuvo que el interés internacional por estudiar estos territorios responde a que la Patagonia y la zona subantártica siguen siendo áreas con importantes vacíos de información científica.

“La Patagonia, en general, es una zona de alta ocurrencia de floraciones algales, por eso existe mucho interés internacional en comprender estos ecosistemas. En la Patagonia Sur y la zona subantártica todavía hay importantes vacíos de conocimiento”, señaló Díaz.

El investigador agregó que este tipo de estudios puede tener impacto directo sobre decisiones productivas y económicas futuras. “Esta temática interesa mucho por los impactos que genera en la actividad costera, la pesca, la acuicultura y el turismo. Cualquier actividad productiva necesita primero comprender qué especies y toxinas están presentes en el territorio”, explicó.

Díaz además destacó que actualmente Chile no cuenta con financiamiento suficiente para desarrollar campañas científicas de esta escala de manera autónoma, relevando el creciente interés de potencias científicas internacionales por operar en territorios australes y subantárticos.

“Alemania tiene presencia científica en distintas partes del mundo y hoy un crucero de esta magnitud sería muy difícil de financiar únicamente con recursos nacionales”, cerró.

Puerto Williams redefine su crecimiento como ciudad parque

Tras 38 años sin modificaciones, Puerto Williams presentó oficialmente su nuevo plan regulador comunal (PRC), herramienta que definirá el crecimiento urbano y territorial de la comuna de Cabo de Hornos durante las próximas tres décadas, y que busca preparar a la ciudad más austral del mundo para un escenario de expansión demográfica, habitacional y turística.

La propuesta fue presentada ante el Gobierno Regional de Magallanes por el alcalde Patricio Fernández y considera una visión de desarrollo basada en el concepto de “ciudad parque”, apuntando a equilibrar el crecimiento urbano con la protección del entorno natural y cultural de Isla Navarino.

El nuevo instrumento reemplazará al plan vigente desde 1988, considerado ampliamente superado frente a los cambios que ha experimentado Puerto Williams en las últimas décadas, especialmente por el aumento del turismo, el fortalecimiento de la conectividad y la creciente relevancia estratégica de la Provincia Antártica Chilena.

Entre los principales objetivos del nuevo plan se encuentra la habilitación de nuevas áreas para viviendas y equipamiento urbano, junto con la delimitación de sectores comerciales y de servicios que permitan sostener el crecimiento futuro de la comuna sin afectar su patrimonio ambiental.

“Queremos un Puerto Williams integrador, con una mirada de largo plazo entre el Estado, el Gobierno Regional y el municipio. Esto nos permite construir una ciudad con más viviendas y mayor infraestructura habilitante”, señaló el alcalde Patricio Fernández durante la presentación.

Desde el Gobierno Regional destacaron el carácter estratégico de esta actualización normativa para la comuna más austral del país. El gobernador Jorge Flies calificó el proceso como “un paso tremendamente importante para el desarrollo de la comuna”, debido a, entre otras cosas, su rol como puerta antártica.

Más allá del ordenamiento urbano, el nuevo plan regulador también refleja cómo Puerto Williams comienza a prepararse para enfrentar una transformación gradual de su escala y funciones dentro del extremo sur del país, en un contexto marcado por el crecimiento turístico, científico y logístico vinculado a la proyección subantártica y antártica de Magallanes.

Torres del Paine apuesta por el astroturismo con primer encuentro internacional en Cerro Castillo

La comuna de Torres del Paine, provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, comenzará a explorar una nueva veta turística ligada a la astronomía y la observación del cielo nocturno.

Entre el 11 y el 13 de agosto se desarrollará en Villa Cerro Castillo el Primer Encuentro Internacional de Astroturismo, iniciativa que reunirá a astrónomos, astrofotógrafos, guías turísticos y aficionados bajo el concepto “El Cosmos y las Estrellas vistas desde el Fin del Mundo”.

Torres del Paine y Cerro Castillo poseen Cielos Clase 1 en la escala de Bortle, clasificación que identifica algunos de los cielos nocturnos más oscuros y limpios del planeta, prácticamente libres de contaminación lumínica.

El encuentro considera charlas, workshops, salidas nocturnas y actividades prácticas de astrofotografía en distintos puntos de la Patagonia, apostando por consolidar un segmento turístico de intereses específicos, pero con creciente desarrollo internacional y alto valor agregado.

Uno de los principales atributos que busca relevar la actividad son las condiciones excepcionales de observación astronómica presentes en la zona.

La actividad buscará posicionar a la Patagonia chilena como un destino de turismo astronómico y científico, aprovechando algunos de los cielos más prístinos y australes del planeta.

La iniciativa también refleja cómo Magallanes comienza a ampliar su oferta turística más allá de los circuitos tradicionales de naturaleza y aventura, incorporando experiencias vinculadas al turismo científico, la observación astronómica y la valorización de las condiciones naturales extremas del territorio austral.

Presentado por:

Agradezco que hayas llegado hasta este punto para descubrir de inicio a fin esta selección de temas que dan vida a un nuevo newsletter Aquí Magallanes.

Aprovecho de agradecer también a los lectores que se toman su tiempo durante la semana para escribirnos sugerencias, felicitaciones y posibilidades de mejora. ¡Siempre serán bienvenidas, valoradas y contestadas!

Espero sinceramente que tengan una excelente continuación de semana y, para quienes tienen “sándwich” posterior al feriado de las Glorias Navales chilenas, que sea provechoso para descansar, compartir con la familia, pasear, o bien, ponerse al día con tareas pendientes.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquimagallanes@elmostrador.cl.

¡Hasta el próximo miércoles, estimados lectores!