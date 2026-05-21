Senador Ossandón hace efectiva querella por injurias contra alcalde Toledo

El conflicto judicial entre el senador Manuel José Ossandón y el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, dio un nuevo paso luego de realizarse la primera audiencia por la querella presentada por el parlamentario por el delito de injurias.

La instancia se desarrolló en el Juzgado de Garantía de Puente Alto y fue encabezada por el juez José Paolo Coronado, quien instó a las partes a evaluar un eventual acuerdo antes de avanzar hacia el juicio.

El tribunal fijó una nueva audiencia para el próximo 23 de septiembre, fecha en la que primero se revisará si existe posibilidad de conciliación y luego se avanzará en la preparación del juicio oral.

A la audiencia asistieron los abogados querellantes Samuel Donoso, Andrea Rivera y Gabriel Campos, mientras que la defensa del alcalde quedó a cargo del abogado Carlos Gajardo.

Tras la sesión, el abogado Samuel Donoso sostuvo que los antecedentes presentados acreditan de manera clara las injurias denunciadas por el senador. “Está bastante acreditado y es muy evidente respecto de haber mentido en cuanto a los gastos de combustible que tenía el senador Ossandón”, afirmó.

El abogado además vinculó las acusaciones al contexto político generado tras el alza de las bencinas. “Esa mentira fue muy adecuada al momento político que se estaba viviendo”, señaló.

Donoso explicó que la disposición a un eventual acuerdo dependerá de que el alcalde se retracte públicamente de las afirmaciones difundidas. “La forma de llegar a un acuerdo es que el querellado se desdiga de las falsedades que se inventaron y difundieron a través de redes sociales”, sostuvo.

El senador Ossandón, en tanto, aseguró que el objetivo principal de la acción judicial es defender su imagen pública y descartar cualquier uso indebido de recursos fiscales. “Mi búsqueda es limpiar mi nombre. Aquí hubo injurias”, afirmó.

El parlamentario acusó que fue transformado injustamente en un símbolo de abuso en medio del debate por el aumento del precio de los combustibles. “Me transformaron vulgarmente en el niño símbolo del abuso de las bencinas, cuando eso es mentira”, sostuvo.

Ossandón además defendió su trayectoria política y administrativa, recordando sus años como alcalde de Puente Alto y su actual labor parlamentaria. “Siempre he sido austero y me he preocupado de cuidar los bienes de nuestro país”, afirmó.

El senador insistió en que no permitirá que disputas políticas afecten su reputación pública. “Nadie puede, por campañas políticas, ensuciar la honra de las personas”, señaló.

Finalmente, aseguró que continuará adelante con la querella hasta obtener una rectificación pública o una resolución judicial favorable. “Vamos a llegar hasta el final para limpiar nuestra honra”, concluyó.