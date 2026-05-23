Camarones logra permiso para Fiesta de la Vendimia tras superar deficiencias de seguridad

Justo el mismo día que debía ser inaugurada, la Municipalidad de Camarones consiguió revertir la negativa de la Delegación Presidencial Regional (DPR) de Arica y Parinacota a autorizar la realización de la versión 61 de la Fiesta de la Vendimia de Codpa desde hoy y hasta el domingo, en la localidad típica ubicada a 114 kilómetros al sur de Arica.

Pasadas las 14.00 horas,la DPR emitió la Resolución Exenta N° 220 que dejó sin efecto el rechazo al permiso emitido el 20 de mayo, para efectuar este evento bajo la Ley N° 21.659 de Seguridad Privada, la cual establece diversas exigencias logísticas para eventos públicos que superan la congregación de 3 mil personas.

La autorización pudo ser destrabada luego que la empresa GSC Chile Seguridad Privada, contratada por el municipio para este evento, cumpliera con algunas exigencias que estaban pendientes, especialmente la de habilitar una cantidad de guardias con curso OS-10 acorde a un marco de público de entre 8 mil a 10 mil personas.

Sólo hoy en la mañana Carabineros de Chile emitió un informe favorable donde aprobó la directiva de funcionamiento del evento. Este instrumento sirvió de soporte para que la DPR cursara finalmente el permiso para el desarrollo de esta actividad de carácter costumbrista, cuyo objetivo es la promoción del cultivo y cosecha de la cepa país traída por los conquistadores españoles para la fabricación del vino pintatani.

Fue el propio alcalde de Camarones quien gestionó la tramitación del permiso, presentándose en la Delegación Presidencial para conseguir la resolución favorable. Mientras esto ocurría, en el poblado de Codpa continuaban los preparativos de los productores vitivinícolas y emprendedores locales y las productoras contratadas para el montaje de los stand y el show artístico que consideraba la participación de los grupos San Feria y de la cantante María José Quintanilla.

Petición extemporánea

Un detalle que no dejó pasar la Delegación Presidencial fue dejar por escrito en su resolución el hecho que la Municipalidad de Camarones presentó de manera extemporánea la solicitud del permiso, ya que lo ingresó el 14 de abril y debía efectuarlo con 60 días de antelación al evento.

Para autorizarlo, finalmente, debió hacerlo mediante una resolución fundada, facultad que también le confiere la normativa vigente desde noviembre. En sus fundamentos, el delegado presidencial Cristian Sayes expuso que dicha solicitud “no acompañó, dentro de los documentos solicitados, el documento correspondiente a la Directiva de Funcionamiento”. Y al mismo tiempo, hizo hincapié en que “la solicitud de evento fue solicitada fuera de los plazos establecidos”.

Entre las razones para autorizar la actividad de manera extemporánea, el delegado detalló en su resolución “la importancia que reviste el evento “Fiesta de la Vendimia” para la actividad económica y cultural de la región, considerando los intereses fiscales ya comprometidos por parte de la Municipalidad de Camarones con respecto a los servicios ya contratados, en atención a lo señalado en el Ordinario N°315/2026, respecto de que el evento masivo “Fiesta de la Vendimia” constituye una instancia relevante para la promoción de la identidad local y la reactivación económica de emprendedores, productores, artesanos y actores territoriales”.

Solo en la contratación del montaje de los stand y el escenario principal y en la presentación de artistas nacionales y locales, la Municipalidad de Camarones invertirá $ 213.950.000. A raíz de la incertidumbre que enfrentó el evento por incumplimientos en la normativa de seguridad privada para eventos masivos, varios artistas de la parrilla inicial descartaron su participación. A esta hora, en el fanpage municipal comenzaron a anunciar nuevos grupos musicales locales y extranjeros, incluyendo a “Los Halcones”, donde participa el alcalde de Arica, Orlando Vargas.

Vargas, incluso, dio su apoyo a su homólogo de Camarones en el fanpage de la Municipalidad de Camarones, por los percances sufridos con la normativa de seguridad privada. Estas mismas dificultades las ha enfrentado él, por severos incumplimientos que le significaron la suspensión de los fuegos artificiales en el Año Nuevo y la postergación hasta nuevo aviso del evento “Cumbiafest”, dado que no logró ser autorizado por la DPR por incumplimientos no subsanados hasta hoy.