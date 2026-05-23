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Natalia Duco baja los Juegos Nacionales y Paranacionales para cumplirle a Quiroz
La exlanzadora de la bala justificó la cancelación del certamen, argumentando que “esta rebaja no vino de una iniciativa propia y es una situación lamentable que tenemos que afrontar con responsabilidad”. El evento contemplaba 22 disciplinas, entre pruebas convencionales y paralímpicas.
- Cancelación de los Juegos: La ministra del Deporte, Natalia Duco, confirmó la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026, medida que afecta a cerca de 3.000 deportistas.
- Recorte presupuestario: La decisión se tomó tras un recorte transversal del 3% aplicado por el Gobierno a todos los ministerios, instruido por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
- Justificación del ajuste: Duco señaló que el ministerio realizó un análisis para generar “el menor impacto al deporte de alto rendimiento”, optando por eliminar los Juegos para proteger otras áreas prioritarias.
- Programas que se mantienen: La ministra aseguró que seguirán intactos los recursos para los Juegos Odesur, los Parasuramericanos, las becas PRODDAR y el financiamiento a las federaciones deportivas.
- Monto eliminado: El recorte total al Ministerio del Deporte asciende a $5,7 mil millones, de los cuales $3.586 millones correspondían íntegramente al financiamiento de los Juegos Nacionales y Paranacionales.
- Impacto en otras áreas: El ajuste también redujo recursos para infraestructura deportiva, para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027 y para gastos operativos de la Subsecretaría del Deporte.
- Historia del evento: Los Juegos Nacionales y Paranacionales nacieron en 2013 como preparación para Santiago 2014 y volvieron en 2024 tras la pausa provocada por la pandemia.