Natalia Duco baja los Juegos Nacionales y Paranacionales para cumplirle a Quiroz

La exlanzadora de la bala justificó la cancelación del certamen, argumentando que “esta rebaja no vino de una iniciativa propia y es una situación lamentable que tenemos que afrontar con responsabilidad”. El evento contemplaba 22 disciplinas, entre pruebas convencionales y paralímpicas.

Cancelación de los Juegos: La ministra del Deporte, Natalia Duco , confirmó la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026 , medida que afecta a cerca de 3.000 deportistas .

La ministra del Deporte, , confirmó la cancelación de los , medida que afecta a cerca de . Recorte presupuestario: La decisión se tomó tras un recorte transversal del 3% aplicado por el Gobierno a todos los ministerios, instruido por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz .

La decisión se tomó tras un aplicado por el Gobierno a todos los ministerios, instruido por el ministro de Hacienda, . Justificación del ajuste: Duco señaló que el ministerio realizó un análisis para generar “el menor impacto al deporte de alto rendimiento”, optando por eliminar los Juegos para proteger otras áreas prioritarias.

Duco señaló que el ministerio realizó un análisis para generar “el menor impacto al deporte de alto rendimiento”, optando por eliminar los Juegos para proteger otras áreas prioritarias. Programas que se mantienen: La ministra aseguró que seguirán intactos los recursos para los Juegos Odesur , los Parasuramericanos , las becas PRODDAR y el financiamiento a las federaciones deportivas.

La ministra aseguró que seguirán intactos los recursos para los , los , las becas y el financiamiento a las federaciones deportivas. Monto eliminado: El recorte total al Ministerio del Deporte asciende a $5,7 mil millones , de los cuales $3.586 millones correspondían íntegramente al financiamiento de los Juegos Nacionales y Paranacionales.

El recorte total al Ministerio del Deporte asciende a , de los cuales correspondían íntegramente al financiamiento de los Juegos Nacionales y Paranacionales. Impacto en otras áreas: El ajuste también redujo recursos para infraestructura deportiva , para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027 y para gastos operativos de la Subsecretaría del Deporte.

El ajuste también redujo recursos para , para los y para gastos operativos de la Subsecretaría del Deporte. Historia del evento: Los Juegos Nacionales y Paranacionales nacieron en 2013 como preparación para Santiago 2014 y volvieron en 2024 tras la pausa provocada por la pandemia. 👉 Lee el artículo completo en el siguiente link