El quiebre entre el Fiscal Nacional y la exministra Steinert

La distancia entre el jefe de los persecutores y varios fiscales hacia su excolega se explica por una serie de episodios. El más reciente es que una diputada dijo que la exministra metió presos a “Los Gallegos”, pero esta nada tuvo que ver con ese caso, algo que Steinert no ha desmentido.

Relación quebrada: El vínculo entre el fiscal nacional Ángel Valencia y la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert , se deterioró rápidamente tras la salida de ella desde el Ministerio Público al gabinete de José Antonio Kast.

El vínculo entre el fiscal nacional y la ministra de Seguridad, , se deterioró rápidamente tras la salida de ella desde el Ministerio Público al gabinete de José Antonio Kast. Origen del malestar: La molestia en Fiscalía surgió cuando Steinert avisó por el chat de fiscales regionales que renunciaba para asumir como ministra, mientras en paralelo la entonces vocera Mara Sedini reconocía que las conversaciones con el Gobierno “llevaban un buen tiempo”, instalando dudas sobre su independencia mientras aún ejercía como fiscal regional.

La molestia en Fiscalía surgió cuando Steinert avisó por el chat de fiscales regionales que renunciaba para asumir como ministra, mientras en paralelo la entonces vocera Mara Sedini reconocía que las conversaciones con el Gobierno “llevaban un buen tiempo”, instalando dudas sobre su independencia mientras aún ejercía como fiscal regional. Caso Consuelo Peña: Las tensiones crecieron tras el conflicto por la salida de la exjefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña , luego de diferencias sobre el operativo contra el llamado “Clan Chen” y posteriores gestiones de Steinert ya como ministra.

Las tensiones crecieron tras el conflicto por la salida de la exjefa de inteligencia de la PDI, , luego de diferencias sobre el operativo contra el llamado “Clan Chen” y posteriores gestiones de Steinert ya como ministra. Falta de coordinación: El reportaje revela que Valencia reconoció públicamente que no se había reunido con Steinert, a diferencia de lo que ocurre con otras autoridades del Ejecutivo.

El reportaje revela que Valencia reconoció públicamente que no se había reunido con Steinert, a diferencia de lo que ocurre con otras autoridades del Ejecutivo. Críticas por protagonismo: Fiscales consultados en off acusan a la ministra de intentar atribuirse éxitos en investigaciones sobre el Tren de Aragua y “Los Gallegos”, pese a que esas causas fueron dirigidas por otros persecutores y equipos especializados antes de que ella asumiera en Tarapacá.

Fiscales consultados en off acusan a la ministra de intentar atribuirse éxitos en investigaciones sobre el y “Los Gallegos”, pese a que esas causas fueron dirigidas por otros persecutores y equipos especializados antes de que ella asumiera en Tarapacá. Video que agravó el conflicto: El malestar aumentó tras un video difundido por la diputada republicana Macarena Santelices , donde se atribuyen a Steinert logros investigativos y condenas contra el Tren de Aragua, afirmaciones que la ministra no corrigió públicamente.

El malestar aumentó tras un video difundido por la diputada republicana , donde se atribuyen a Steinert logros investigativos y condenas contra el Tren de Aragua, afirmaciones que la ministra no corrigió públicamente. Molestia interna en Fiscalía: Persecutores señalan que existe incomodidad porque Steinert aparecería públicamente en procedimientos y casos donde no tuvo participación directa, lo que ha profundizado el distanciamiento con varios fiscales.

Persecutores señalan que existe incomodidad porque Steinert aparecería públicamente en procedimientos y casos donde no tuvo participación directa, lo que ha profundizado el distanciamiento con varios fiscales. Cuestionamientos a su gestión: El artículo también recuerda la polémica generada cuando Steinert declaró que no esperaba la exigencia de contar con un “plan de seguridad estructurado”, pese a que ello está establecido en la ley que creó el Ministerio de Seguridad Pública. 👉 Lee el artículo completo en el siguiente link