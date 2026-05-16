Natalia Duco baja los Juegos Nacionales y Paranacionales para cumplirle a Quiroz

La ministra de Deportes, Natalia Duco, justificó este sábado la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026, que afectará a 3.000 deportistas afectados, en el marco de los recortes decretados por el Presidente José Antonio Kast. Lo hizo porque el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dictaminó un recorte de 3% para todos los ministerios.

“En todos los ministerios hubo un recorte del 3%. Luego de esa orden, nosotros hicimos un estudio exhaustivo para decidir en qué presupuesto íbamos a hacer el recorte para generar el menor impacto al deporte de alto rendimiento. Después de ese análisis, decidimos bajar los Juegos Nacionales y Paranacionales”, afirmó Duco tras ser consultada en una actividad, citada por el diario La Tercera.

“Al bajar los Juegos Nacionales y Paranacionales, quiere decir que la misión de los Juegos Odesur y los Parasuramericanos, el sueldo de la beca PRODDAR de los deportistas y el dinero que se le da a todas las federaciones deportivas, eso se mantiene intacto”, agregó.

“Lamentable”

La exlanzadora de la bala justificó la cancelación del certamen, argumentando que “esta rebaja no vino de una iniciativa propia y es una situación lamentable que tenemos que afrontar con responsabilidad. Pero fue una decisión muy seria y muy estudiada”.

De igual forma, aseguró que el reajuste no perjudicará la preparación de los atletas nacionales en la antesala de las mencionadas competencias.

“Estamos seguros de que el deporte de alto rendimiento en Chile lo mantuvimos cuidado, priorizado y nuestros deportistas no tendrán ningún inconveniente con el rendimiento de este año”, remarcó.

Finalmente, advirtió que cada disciplina tendrá el espacio necesario para desarrollar su torneo.

“El Campeonato Nacional Federado de cada deporte se va a mantener y se va a realizar, por lo que todos los deportistas van a tener su campeonato nacional y va a estar financiado”, cerró.

Recorte

La cartera encabezada por Duco redujo en un 3% su presupuesto anual, equivalente a $5,7 mil millones. El recorte quedó establecido en un decreto de Hacienda que ya fue tomado de razón por Contraloría.

El documento contempla la eliminación total de los recursos destinados a los citados Juegos. La reducción alcanza los $3.586 millones, monto que financiaba íntegramente el evento organizado por el Instituto Nacional del Deporte.

La cancelación golpea al deporte nacional, ya que se esperaba la participación de más de tres mil deportistas de todo Chile. El evento contemplaba 22 disciplinas, entre pruebas convencionales y paralímpicas.

Los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales nacieron en 2013 como preparación para los Odesur Santiago 2014. Luego se realizaron en 2015, 2017 y 2019, antes de la pausa provocada por la pandemia. La competencia volvió en 2024 con sede en La Araucanía.

El ajuste presupuestario también afectó otras áreas del ministerio. La inversión en infraestructura deportiva sufrirá un recorte de $1.117 millones. Además, se redujeron $763 millones destinados a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027. La Subsecretaría del Deporte, en tanto, perderá $277 millones para bienes y servicios de consumo.