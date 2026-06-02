Contraloría apercibe a 15 alcaldes por no actualizar declaraciones de intereses y patrimonio

La Contraloría General de la República apercibió a 15 alcaldes de distintas zonas del país por no presentar las actualizaciones obligatorias de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), en el marco de su proceso de revisión y control.

La advertencia fue emitida el 27 de mayo mediante oficios enviados a cada autoridad. En ellos, el organismo otorgó un plazo de 10 días hábiles para remitir las declaraciones pendientes.

Si el incumplimiento se mantiene, la Contraloría iniciará procedimientos sancionatorios formales, conforme a la ley N° 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. Las sanciones van desde multas de 5 a 50 UTM hasta la destitución del cargo, si la autoridad no regulariza su situación cuatro meses después de la sanción inicial.

Las comunas involucradas son San Rosendo, Empedrado, Melipeuco, Cabo de Hornos, Rinconada, Los Muermos, Los Sauces, Toltén, San José de Maipo, Sierra Gorda, Santo Domingo, Quintero, Arica, Lota y Alto Biobío.