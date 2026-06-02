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Contraloría apercibe a 15 alcaldes por no actualizar declaraciones de intereses y patrimonio PAÍS

Contraloría apercibe a 15 alcaldes por no actualizar declaraciones de intereses y patrimonio

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El órgano fiscalizador dio 10 días hábiles a las autoridades comunales para presentar sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio. Si no regularizan, arriesgan multas e incluso la destitución del cargo.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La Contraloría apercibió a 15 alcaldes por no actualizar sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio. Las autoridades tienen 10 días hábiles para regularizar la situación. Si persiste el incumplimiento, el organismo iniciará procedimientos sancionatorios bajo la ley N° 20.880, con multas de 5 a 50 UTM e incluso destitución si la falta continúa.
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La Contraloría General de la República apercibió a 15 alcaldes de distintas zonas del país por no presentar las actualizaciones obligatorias de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), en el marco de su proceso de revisión y control.

La advertencia fue emitida el 27 de mayo mediante oficios enviados a cada autoridad. En ellos, el organismo otorgó un plazo de 10 días hábiles para remitir las declaraciones pendientes.

Si el incumplimiento se mantiene, la Contraloría iniciará procedimientos sancionatorios formales, conforme a la ley N° 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. Las sanciones van desde multas de 5 a 50 UTM hasta la destitución del cargo, si la autoridad no regulariza su situación cuatro meses después de la sanción inicial.

Las comunas involucradas son San Rosendo, Empedrado, Melipeuco, Cabo de Hornos, Rinconada, Los Muermos, Los Sauces, Toltén, San José de Maipo, Sierra Gorda, Santo Domingo, Quintero, Arica, Lota y Alto Biobío.

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