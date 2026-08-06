¿Qué es la “ultraderecha” internacional?

La ultraderecha internacional, aunque popularizada por figuras como Donald Trump, Jair Bolsonaro y Javier Milei, tiene su origen en el nacionalismo populista de Viktor Orbán en Hungría, quien llegó al poder en 2010.

Este movimiento se caracteriza por la defensa de valores tradicionales como la familia y la nación, una postura xenófoba y antiinmigración, y una crítica feroz a las élites liberales y cosmopolitas.

Líderes como Marine Le Pen, Nigel Farage y Geert Wilders en Europa, junto a otros en América Latina, como Nayib Bukele y José Antonio Kast, son parte de esta ola que se presenta como la voz del pueblo frente a una globalización vista como una amenaza, utilizando un discurso que descalifica a sus oponentes y a la derecha tradicional, a la que tildan de débil o cobarde.

El auge de esta ultraderecha no es un fenómeno aislado, sino una respuesta a causas profundas, como el abandono de la clase trabajadora por parte de los partidos tradicionales y la izquierda, que han priorizado agendas identitarias y globalistas. Esto ha generado un caldo de cultivo de miedos populares relacionados con la pérdida de empleo, la inseguridad, la migración descontrolada y el debilitamiento de los valores nacionales.

Ante esto, el análisis plantea que la centroizquierda y el progresismo deben reflexionar y replantear sus agendas, enfocándose en el crecimiento económico y abordando las preocupaciones ciudadanas, para no dejar estos temas en manos de una ultraderecha que representa una amenaza real para la democracia, el Estado de derecho y las libertades fundamentales.

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