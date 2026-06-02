Los cañones invisibles de Humboldt: lo que Dominga no ve bajo el mar

Mientras el debate sobre Dominga suele enfocarse en la amenaza que se cierne sobre especies emblemáticas como pingüinos, ballenas y delfines, un proyecto científico del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) dirige la mirada hacia una geografía prácticamente invisible.

Bajo las aguas del Archipiélago de Humboldt se extiende una red de cañones submarinos que podría explicar buena parte de la extraordinaria productividad biológica de la zona. Comprender cómo funcionan estos ecosistemas profundos se ha vuelto especialmente relevante en un territorio donde la instalación del proyecto minero-portuario Dominga continúa generando controversia sobre el futuro ambiental de uno de los principales hotspots de biodiversidad marina del Pacífico Sur.

Se trata del proyecto “Servicios Ecosistémicos de los Cañones Submarinos del Archipiélago de Humboldt: Bases Científicas para la Gestión Adaptativa y la Educación Científica Regional”, impulsado por el Centro Científico CEAZA, cuya presentación oficial se realizó a fines de mayo en la Universidad de La Serena.

Los cañones submarinos son grandes valles que se extienden desde la plataforma continental hacia las profundidades del océano. Lejos de ser simples accidentes geográficos, estas formaciones modifican la circulación de corrientes marinas y favorecen el transporte de nutrientes y materia orgánica desde aguas profundas hacia sectores más superficiales.

El Archipiélago de Humboldt se ubica frente a las costas de las regiones de Atacama y Coquimbo, entre las comunas de La Higuera y Freirina. Es precisamente en La Higuera donde se proyecta el complejo minero-portuario Dominga, impulsado por Andes Iron.

El puerto asociado a Dominga estaría emplazado en las cercanías de este ecosistema marino, una zona reconocida internacionalmente por su biodiversidad y por la presencia de especies emblemáticas como el pingüino de Humboldt, la ballena azul, la ballena fin y el delfín nariz de botella, que utilizan la zona como área de alimentación.

Uno de los argumentos recurrentes en la discusión sobre Dominga ha sido que todavía existe conocimiento incompleto sobre los procesos ecológicos profundos que sostienen la productividad biológica del archipiélago.

El proyecto de CEAZA apunta precisamente a llenar parte de ese vacío. La investigación busca determinar cómo los cañones submarinos:

transportan nutrientes desde aguas profundas;

favorecen procesos de surgencia; concentran biodiversidad;

sostienen cadenas tróficas que llegan hasta aves y mamíferos marinos;

y contribuyen a actividades económicas como la pesca artesanal y el turismo de naturaleza.

Los cañones funcionan como corredores oceanográficos que conectan aguas profundas con ecosistemas costeros. Alteraciones derivadas de obras portuarias, aumento del tráfico de embarcaciones o cambios en la dinámica marina podrían afectar procesos que todavía están siendo estudiados por la ciencia.

Esa es precisamente una de las razones por las que CEAZA busca generar una base científica más robusta para la gestión adaptativa del territorio.

La directora regional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Paula Martínez, destacó que la información generada por la investigación “va a servir de insumo para poder diseñar estrategias acordes y poder apoyar la conservación de estos cañones que son tremendamente importantes para la conservación de la biodiversidad”.

La investigadora de CEAZA y COPAS Coastal, Susannah Buchan, señaló que pondrán especial atención en dos estructuras clave de la zona: el cañón del Elqui y el cañón de Isla Chañaral.