Del relativismo climático a las omisiones ambientales del Presidente Kast

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¡Hola! Como sabemos, Chile figura desde hace años entre los países más vulnerables al cambio climático. Sequías prolongadas, incendios forestales, retroceso acelerado de glaciares, pérdida de biodiversidad y eventos meteorológicos extremos forman parte de una realidad ampliamente documentada por la ciencia.

Como contrapartida se han dado señales inquietantes. Primero, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, relativizó la responsabilidad humana en el calentamiento global, provocando una inédita reacción de científicos, que salieron en bloque a desmentirla. Y, segundo, en la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, el cambio climático estuvo ausente.

En esta edición de Juego Limpio abordamos algunas de las historias que muestran cómo la crisis ambiental continúa desarrollándose, independientemente del espacio que ocupe en el debate político:

Del relativismo climático a la omisión presidencial. Analizamos la polémica generada por las declaraciones de la ministra Francisca Toledo y revisamos además la primera Cuenta Pública de José Antonio Kast, donde las menciones al medio ambiente fueron escasas y estuvieron asociadas principalmente a la productividad agrícola, la seguridad hídrica, la gestión forestal, la energía y la agilización de proyectos de inversión.

Analizamos la polémica generada por las declaraciones de la ministra Francisca Toledo y revisamos además la primera Cuenta Pública de José Antonio Kast, donde las menciones al medio ambiente fueron escasas y estuvieron asociadas principalmente a la productividad agrícola, la seguridad hídrica, la gestión forestal, la energía y la agilización de proyectos de inversión. Los cañones invisibles de Humboldt. Mientras el debate sobre Dominga suele centrarse en pingüinos, ballenas y delfines, un nuevo proyecto científico liderado por CEAZA busca comprender el papel que desempeñan los cañones submarinos del Archipiélago de Humboldt. Estas enormes estructuras geológicas transportan nutrientes, sostienen cadenas tróficas y podrían explicar buena parte de la extraordinaria biodiversidad de uno de los ecosistemas marinos más importantes del Pacífico Sur.

Mientras el debate sobre Dominga suele centrarse en pingüinos, ballenas y delfines, un nuevo proyecto científico liderado por CEAZA busca comprender el papel que desempeñan los cañones submarinos del Archipiélago de Humboldt. Estas enormes estructuras geológicas transportan nutrientes, sostienen cadenas tróficas y podrían explicar buena parte de la extraordinaria biodiversidad de uno de los ecosistemas marinos más importantes del Pacífico Sur. La tecnología chilena que quiere limpiar el humo de la leña con plantas. Con ciudades del sur que cada invierno vuelven a figurar entre las más contaminadas de América Latina, una innovación desarrollada en Chile propone una solución inesperada. Filtrovivo utiliza raíces, sustratos orgánicos y microorganismos para capturar contaminantes antes de que lleguen a la atmósfera.

Con ciudades del sur que cada invierno vuelven a figurar entre las más contaminadas de América Latina, una innovación desarrollada en Chile propone una solución inesperada. Filtrovivo utiliza raíces, sustratos orgánicos y microorganismos para capturar contaminantes antes de que lleguen a la atmósfera. El último tema da cuenta de las amenazas que enfrentan las selvas subacuáticas del norte de Chile.Los bosques de huiro negro son considerados verdaderos equivalentes marinos de los bosques terrestres. Albergan biodiversidad, capturan carbono y protegen las costas de la erosión. Sin embargo, una investigación proyecta que podrían perder más de la mitad de su hábitat hacia 2050, debido al aumento de la temperatura del océano.

Y en Futuro en Marcha destacamos el extraordinario avistamiento de cientos de delfines de Risso frente a Valparaíso; la conmemoración de los cien años de los parques nacionales de Chile; la liberación de un zorro chilla rescatado cuando era apenas una cría; y la inauguración de una pasarela ecológica sobre el humedal Monkul, en La Araucanía.

¡Listo! Hecho el resumen, ahora vamos a lo nuestro. Aseguren sus cinturones, que Juego Limpio parte en 4, 3, 2, 1… ¡Arrancamos!

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Del relativismo climático a la omisión presidencial

Cómo olvidar que la primera gran controversia ambiental del Gobierno de José Antonio Kast no surgió a propósito de un proyecto minero, una central energética o una crisis ecológica, sino que desde el propio Ministerio del Medio Ambiente.

La ministra Francisca Toledo quedó en el centro de la polémica luego de relativizar la responsabilidad humana en el cambio climático durante una entrevista televisiva.

La reacción fue inmediata. Climatólogos, científicos atmosféricos y autores del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) salieron públicamente a desmentir sus afirmaciones. El Mostrador recogió las críticas de especialistas, que en el fondo concluyeron que no se trataba de simple ignorancia –algo que en todo caso sería igual de grave– sino de una estrategia con fundamento ideológico.

De cualquier forma, la controversia coincidió además con la primera Cuenta Pública del Presidente Kast realizada ayer. Durante más de dos horas de discurso ante el Congreso, el Mandatario concentró sus anuncios en seguridad, migración, crecimiento económico, empleo, inversión y reducción del gasto público.

En contraste, el cambio climático estuvo ausente.

No hubo referencias a la crisis climática, a las metas de reducción de emisiones, a la carbono neutralidad, a la pérdida de biodiversidad, a los ecosistemas estratégicos ni a la implementación de políticas ambientales de largo plazo. Tampoco aparecieron menciones relevantes a glaciares, humedales, conservación marina o protección de especies, temas que durante los últimos años habían adquirido una creciente presencia en la agenda pública chilena.

Las pocas alusiones ambientales presentes en la Cuenta Pública estuvieron asociadas principalmente a objetivos productivos y económicos.

El Primer Mandatario destacó las inversiones en seguridad hídrica para fortalecer la agricultura, la gestión forestal y la prevención de incendios como herramientas para mejorar la competitividad del sector agropecuario. Asimismo, puso especial énfasis en la necesidad de agilizar proyectos de inversión y acelerar procesos de evaluación ambiental para destrabar iniciativas económicas. En ese contexto, defendió la implementación de nuevos mecanismos para acelerar permisos, asegurando que ello podía hacerse “sin renunciar al cuidado del medio ambiente”.

La lógica que emerge del discurso es que el medio ambiente es mencionado principalmente como una condición necesaria para el desarrollo económico, más que como un ámbito de política pública con valor propio.

Incluso cuando el Presidente abordó materias energéticas, las referencias estuvieron vinculadas a seguridad energética, competitividad y modernización de mercados, más que a la urgencia climática que domina actualmente buena parte de las discusiones internacionales.

La diferencia resulta especialmente evidente si se observa el contexto en que ocurre esta omisión. Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático según diversos organismos internacionales. Sequías prolongadas, incendios forestales cada vez más intensos, retroceso acelerado de glaciares y aumento de eventos meteorológicos extremos forman parte de una realidad ampliamente documentada por la comunidad científica.

Otro de los espacios donde el medio ambiente fue mencionado correspondió al sistema de evaluación ambiental. Al abordar las medidas destinadas a acelerar la inversión, Kast sostuvo que actualmente existen 389 proyectos en tramitación ambiental que representan cerca de 89 mil millones de dólares en inversiones.

En cuanto a la institucionalidad ambiental, el Jefe de Estado destacó el trabajo del Comité de Ministros integrado por Medio Ambiente, Agricultura, Economía, Minería, Salud y Energía, indicando que sus decisiones permitieron destrabar cerca de siete mil millones de dólares en iniciativas de inversión.

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Los cañones invisibles de Humboldt: lo que Dominga no ve bajo el mar

Mientras el debate sobre Dominga suele enfocarse en la amenaza que se cierne sobre especies emblemáticas como pingüinos, ballenas y delfines, un proyecto científico del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) dirige la mirada hacia una geografía prácticamente invisible.

Bajo las aguas del Archipiélago de Humboldt se extiende una red de cañones submarinos que podría explicar buena parte de la extraordinaria productividad biológica de la zona. Comprender cómo funcionan estos ecosistemas profundos se ha vuelto especialmente relevante en un territorio donde la instalación del proyecto minero-portuario Dominga continúa generando controversia sobre el futuro ambiental de uno de los principales hotspots de biodiversidad marina del Pacífico Sur.

Se trata del proyecto “Servicios Ecosistémicos de los Cañones Submarinos del Archipiélago de Humboldt: Bases Científicas para la Gestión Adaptativa y la Educación Científica Regional”, impulsado por el Centro Científico CEAZA, cuya presentación oficial se realizó a fines de mayo en la Universidad de La Serena.

Los cañones submarinos son grandes valles que se extienden desde la plataforma continental hacia las profundidades del océano. Lejos de ser simples accidentes geográficos, estas formaciones modifican la circulación de corrientes marinas y favorecen el transporte de nutrientes y materia orgánica desde aguas profundas hacia sectores más superficiales.

El Archipiélago de Humboldt se ubica frente a las costas de las regiones de Atacama y Coquimbo, entre las comunas de La Higuera y Freirina. Es precisamente en La Higuera donde se proyecta el complejo minero-portuario Dominga, impulsado por Andes Iron.

El puerto asociado a Dominga estaría emplazado en las cercanías de este ecosistema marino, una zona reconocida internacionalmente por su biodiversidad y por la presencia de especies emblemáticas como el pingüino de Humboldt, la ballena azul, la ballena fin y el delfín nariz de botella, que utilizan la zona como área de alimentación.

Uno de los argumentos recurrentes en la discusión sobre Dominga ha sido que todavía existe conocimiento incompleto sobre los procesos ecológicos profundos que sostienen la productividad biológica del archipiélago.

El proyecto de CEAZA apunta precisamente a llenar parte de ese vacío. La investigación busca determinar cómo los cañones submarinos:

transportan nutrientes desde aguas profundas;

favorecen procesos de surgencia; concentran biodiversidad;

sostienen cadenas tróficas que llegan hasta aves y mamíferos marinos;

y contribuyen a actividades económicas como la pesca artesanal y el turismo de naturaleza.

Los cañones funcionan como corredores oceanográficos que conectan aguas profundas con ecosistemas costeros. Alteraciones derivadas de obras portuarias, aumento del tráfico de embarcaciones o cambios en la dinámica marina podrían afectar procesos que todavía están siendo estudiados por la ciencia.

Esa es precisamente una de las razones por las que CEAZA busca generar una base científica más robusta para la gestión adaptativa del territorio.

La directora regional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Paula Martínez, destacó que la información generada por la investigación “va a servir de insumo para poder diseñar estrategias acordes y poder apoyar la conservación de estos cañones que son tremendamente importantes para la conservación de la biodiversidad”.

La investigadora de CEAZA y COPAS Coastal, Susannah Buchan, señaló que pondrán especial atención en dos estructuras clave de la zona: el cañón del Elqui y el cañón de Isla Chañaral.

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La tecnología chilena que quiere limpiar el humo de la leña con plantas

Cada invierno, la postal de las ciudades de Temuco, Osorno, Valdivia o Coyhaique con una pesada nube gris sobre los techos de las casas se repite una y otra vez. La leña sigue siendo el combustible más accesible para miles de familias, pero también es la principal fuente de contaminación atmosférica.

Las políticas públicas han intentado durante años abordar el problema mediante recambio de calefactores, subsidios para aislación térmica y programas de uso de leña seca. Pero la contaminación persiste.

Un estudio publicado en 2025 por investigadores de la Universidad de Chile, basado en más de tres décadas de mediciones atmosféricas, concluyó que, aunque la calidad del aire ha mejorado en varias zonas urbanas e industriales del país, la contaminación asociada a la combustión residencial de leña continúa siendo una de las principales deudas ambientales del país.

Frente a este problema, una innovación desarrollada en Chile propone una solución poco convencional: utilizar plantas para limpiar el humo antes de que llegue a la atmósfera.

Se trata de Filtrovivo, un sistema creado por el arquitecto Miguel Ángel Fernández y el técnico agrícola Aníbal Montalva, que acaba de convertirlos en finalistas del Premio Europeo al Inventor 2026, uno de los reconocimientos más importantes del mundo en materia de innovación tecnológica.

La tecnología funciona como un biofiltro. El humo generado por una estufa, caldera o proceso industrial es capturado y conducido hacia una estructura donde interactúa con raíces, sustratos orgánicos y comunidades de microorganismos. Allí ocurre el proceso clave: los contaminantes son retenidos y degradados biológicamente antes de que el aire sea liberado al exterior.

El sistema permitiría reducir más del 90% del material particulado y de los olores asociados a la combustión.

Dentro de los proyectos pilotos que han implementado hasta la fecha, destaca lo ocurrido en una planta de Rancagua, donde los desarrolladores reportaron que las emisiones de material particulado disminuyeron desde 278 miligramos por metro cúbico normal hasta 13,8 miligramos tras incorporar el biofiltro. Un reducción de casi el 95%.

El problema que enfrenta la innovación hoy no es tecnológica, sino de plata. Aunque el sistema ya funciona, los inventores han señalado que el costo de instalación todavía es elevado para muchos hogares, por lo que buscan:

Fabricar a mayor escala.

Estandarizar modelos.

Incorporar subsidios públicos.

Integrar la tecnología en programas de descontaminación atmosférica.

Su objetivo es que el sistema pueda transformarse en una alternativa real para las ciudades chilenas afectadas por la contaminación invernal.

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Las amenazadas selvas subacuáticas que buscan resistir con edición genética

Entre el norte de Chile y el sur de Perú, los extensos bosques de huiro que durante décadas han servido de refugio para peces, mariscos y otras especies podrían retroceder más de la mitad de su superficie antes de mediados de este siglo.

Así como un humedal puede sostener una enorme diversidad de vida terrestre, las selvas subacuáticas constituidas por huiro negro crean bosques donde se desarrolla gran parte de la biodiversidad en las costas de Chile.

Las especies endémicas como Lessonia berteroana y Lessonia spicata son claves no solo porque son únicas de esta región del continente, sino también porque capturan carbono, amortiguan la fuerza del oleaje y ayudan a reducir la erosión costera. En otras palabras operan como una barrera natural en un país como Chile donde las marejadas son parte habitual de la vida en la costa.

La importancia de esta flora acuática chilena ha llevado a la bióloga marina Alejandra González, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, a desarrollar una investigación que proyecta que el hábitat de ambas especies podría reducirse en más de un 58% hacia 2050, debido al aumento de la temperatura del mar.

Pero no es lo único. A esta amenaza se suma la extracción intensiva (recolección de huiro), contaminación, pesca ilegal y la intervención del borde costero por proyectos inmobiliarios.

Para evitar un desenlace que lamentar de aquí a 25 años, la investigación que lidera el equipo de la Dra. González ha puesto en marcha la edición de material genético local para crear “quimeras” de macroalgas con el fin de producir individuos más resistentes al estrés ambiental y luego reintroducirlos en las mismas caletas de las costas de Chile.

Pero el trabajo no solo es tarea de científicos. Para ponerlo en práctica, esta investigación se desarrolla en colaboración con pescadores artesanales de Los Vilos, Ovalle, Caldera y La Higuera, integrando el conocimiento científico con la experiencia de quienes conviven diariamente con estos ecosistemas.

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Futuro en marcha

Cientos de delfines de Risso sorprenden frente a las costas de Valparaíso

Un extraordinario avistamiento de cientos de delfines de Risso o calderones grises (Grampus griseus) fue registrado el pasado 26 de mayo frente a las costas de Valparaíso, sorprendiendo a observadores y especialistas por el tamaño de la agrupación. Según explicó el naturalista José Luis Brito, se trataría de una población semirresidente que utiliza de manera recurrente las aguas del litoral central chileno y no de un paso ocasional. El registro se suma a otro avistamiento reciente en Pichilemu y refuerza la importancia de la costa central como área de tránsito, alimentación y permanencia para cetáceos.

Aunque suelen asociarse a aguas profundas y zonas oceánicas, los delfines de Risso pueden acercarse al litoral cuando encuentran condiciones favorables y abundancia de alimento, especialmente calamares, una de sus principales presas. El episodio volvió a poner en evidencia la riqueza biológica que habita frente a las ciudades costeras de Chile, muchas veces invisible para quienes observan el océano desde tierra.

A 100 años del primer parque nacional

Con una intervención audiovisual en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) fue lanzada la campaña que conmemora los 100 años de los Parques Nacionales de Chile y busca acercar a la ciudadanía a las áreas protegidas del país. La iniciativa es impulsada por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Conaf, Metro de Santiago, The Pew Charitable Trusts y Ladera Sur, y cuenta con el respaldo de más de 70 organizaciones de la sociedad civil.

La campaña coincide con el centenario del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, creado en 1926, y busca promover el conocimiento y cuidado del patrimonio natural chileno. Según el estudio Marca Chile 2026, casi el 90% de los chilenos se siente profundamente orgulloso de la geografía nacional, un atributo que además impulsa el turismo: durante 2025 el país recibió más de seis millones de visitantes extranjeros y la industria genera alrededor de 670 mil empleos.

De una bolsa de basura a la vida silvestre: el regreso de un zorro chilla a su hábitat

Con apenas un mes de vida, un cachorro de zorro chilla fue encontrado en noviembre de 2025 dentro de una bolsa de basura en un fundo de la provincia del Limarí. Rescatado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), inició un extenso proceso de rehabilitación en la Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad Andrés Bello (UFAS-UNAB), donde especialistas trabajaron durante meses bajo estrictos protocolos para evitar su habituación a los seres humanos.

Mediante el uso de máscaras, títeres y técnicas de mínimo contacto, el equipo logró que el animal desarrollara conductas propias de su especie y recuperara progresivamente su autonomía. Finalmente, en mayo de este año, fue liberado exitosamente, convirtiéndose en un ejemplo del trabajo que realizan los centros de rehabilitación para devolver animales silvestres a su entorno natural.

Una pasarela sobre el humedal que nació tras el terremoto de 1960

Con más de 700 metros de extensión y tres miradores elevados, la nueva Pasarela Monkul Kay-Kay fue inaugurada en el Humedal Monkul, en la comuna de Carahue, convirtiéndose en una de las principales puertas de acceso al único sitio Ramsar de La Araucanía. Diseñada por un equipo de la Universidad Mayor, en conjunto con la Comunidad Mateo Nahuelpan, la obra busca acercar a visitantes y comunidades a uno de los ecosistemas más importantes del territorio lafkenche sin intervenir sus áreas más sensibles.

El humedal, formado tras el terremoto y maremoto de 1960, alberga más de 170 especies de plantas y 141 especies de aves, consolidándose como un espacio donde biodiversidad, memoria geológica y cultura mapuche se encuentran en un mismo paisaje.

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