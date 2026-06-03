Aunque no estaba autorizada: estudiantes marcharon por la Alameda y se enfrentaron a Carabineros

Una nueva jornada de movilizaciones estudiantiles se desarrolló este miércoles en el centro de Santiago, luego de que estudiantes universitarios convocados por la Confech decidieran iniciar una marcha desde Plaza Baquedano pese a que ese recorrido no contaba con autorización de la Delegación Presidencial Metropolitana.

La convocatoria original contemplaba desplazarse por la Alameda desde Plaza Baquedano hasta el sector de Los Héroes. Sin embargo, las autoridades autorizaron un trayecto distinto, que comenzaba precisamente en Los Héroes y se extendía hasta las inmediaciones de la estación Ecuador del Metro de Santiago.

Pese a esa resolución, cientos de estudiantes llegaron durante la mañana al sector de Plaza Baquedano, donde se desplegó un importante contingente de Carabineros para resguardar el orden público y evitar alteraciones al tránsito.

Con el paso de los minutos, los manifestantes comenzaron a avanzar por la Alameda en dirección al poniente, lo que motivó la intervención de personal de Control de Orden Público de Carabineros.

La acción policial incluyó el uso de carros lanzaaguas y lanzagases con el objetivo de dispersar a los participantes de la movilización. En paralelo, grupos de manifestantes respondieron lanzando diversos elementos contundentes contra el personal uniformado desplegado en el lugar.

Los incidentes obligaron a suspender temporalmente el tránsito vehicular en distintos puntos de la principal arteria de la capital, generando complicaciones para automovilistas y usuarios del transporte público durante buena parte de la mañana.

Como medida preventiva, Metro de Santiago informó el cierre temporal de las estaciones Universidad Católica y Santa Lucía, ubicadas en el tramo donde se desarrollaban los enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros.

Con el avance de la jornada y una vez controlada la situación en superficie, ambas estaciones retomaron sus operaciones habituales y volvieron a estar disponibles para los usuarios.

La movilización se produjo en medio de demandas estudiantiles impulsadas por la Confech y volvió a tensionar el debate sobre las autorizaciones de marchas en sectores de alta circulación de la capital, especialmente cuando los convocantes deciden modificar o desconocer los recorridos previamente aprobados por la autoridad.