Tres meses después: toman declaración a imputados por violación en USS

Durante la tarde de ayer tres imputados fueron llevados a declarar al Cuartel de la PDI, por la denuncia de violación grupal hacia una estudiante de la Universidad San Sebastián (USS). A los imputados, dos de ellos estudiantes de la misma universidad, además se les tomaron pruebas de ADN a través de un hisopado bucal. Según el abogado defensor de los tres sujetos, Juan Claudio Sandoval, todos ellos renunciaron a su derecho a guardar silencio y sostuvieron que los hechos fueron consensuados.

Cabe recordar que la víctima publicó en redes sociales que después de una fiesta mechona efectuada el 5 de marzo, uno de los imputados la llevó hasta su departamento, donde luego llegaron los otros tres agresores.Todos, según la denunciante, participaron de la violación e incluso le habrían dicho que era parte de “una experiencia que tenía que vivir al entrar a la universidad”.

La víctima también escribió que el atacante con quien ella llegó al departamento, le insistió en que todo había sido consensuado, antes de dejarla ir.

La víctima efectuó la denuncia en el mismo mes de marzo, tanto en su universidad como en la Fiscalía, pero a fines de mayo decidió hacer público su caso en redes sociales, ya que veía que la investigación no avanzaba.

Tras la publicación de la víctima, la USS hizo una declaración pública en la que aseguró que activaron los protocolos e iniciaron una investigación interna, la cual todavía sigue en curso.

Ayer, Aquí Biobío le consultó a la USS si los alumnos denunciados habían sido apartados o suspendidos mientras se realiza la investigación, pero la casa de estudios solo se limitó a reenviarnos el comunicado de la semana pasada. En redes sociales otros alumnos de la universidad han escrito que los imputados siguieron yendo a la universidad, mientras que la víctima debió suspender sus estudios.

Por su parte, la Fiscalía informó que “existe una investigación vigente, la que está encabezada por una fiscal especializada, quien ya tomó declaración a la víctima”. Por lo menos hasta ayer, no se conocía de tomas de declaraciones anteriores a los imputados.