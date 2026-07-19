Carabineros despide con guardia de honor a cabo asesinado en Valdivia

Con una guardia de honor y un responso, la Escuela de Formación de Carabineros, Grupo Temuco, despide este domingo al cabo primero Marcos Javier Cosme Barquero, quien murió el sábado en el Hospital Base de Valdivia tras recibir un disparo en el rostro durante un procedimiento policial en la región de Los Ríos.

Según informó Radio Bío Bío, el operativo buscaba capturar a uno de los prófugos por el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín, ocurrido en el 2020 en La Araucanía. La institución calificó a Cosme como un nuevo mártir de Carabineros.

Familiares, amistades y compañeros del funcionario llegaron hasta el recinto policial, donde la ceremonia se extendió durante la noche del sábado y la mañana de este domingo.

Al responso asistirá el Presidente José Antonio Kast, acompañado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

Cerca de las 14:00 horas, el féretro será trasladado a la región de Los Lagos, donde se realizarán los funerales y la sepultura del carabinero.