Sistema frontal se reactiva esta tarde: Coquimbo y La Serena suman daños y cortes de agua

El sistema frontal que golpea a la zona centro-norte del país tendrá un nuevo impulso durante la noche de este domingo 19 de julio, cuando las precipitaciones se reactiven en la Región Metropolitana. Mientras Santiago se prepara para el regreso de la lluvia, la Región de Coquimbo enfrenta caminos interrumpidos, localidades aisladas, daños en infraestructura sanitaria y cortes de agua potable.

El temporal ha provocado desbordes de quebradas, ríos y canales en Coquimbo, con especial impacto en Ovalle. El alcalde de esa comuna, Héctor Vega, señaló que numerosas comunidades rurales permanecen aisladas por el aumento de los cauces y las dificultades para transitar por sectores como Chalinga, Punitaqui, La Calera, Los Canelos y Cerro Blanco.

“Estamos casi en una isla acá en Ovalle”, afirmó Vega, quien solicitó al Gobierno declarar zona de catástrofe para disponer de recursos que permitan enfrentar la reconstrucción de caminos, viviendas, caletas y sistemas de agua potable rural. La autoridad comunal sostuvo que los fondos disponibles mediante el Gobierno Regional no alcanzarían para cubrir la magnitud de los daños.

El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, se sumó al llamado y emplazó al Presidente José Antonio Kast a activar recursos adicionales desde el nivel central. Según planteó, el 2 % del presupuesto regional equivale a cerca de $2 mil millones para las 15 comunas, una cifra que consideró insuficiente incluso para reponer algunos de los puentes afectados. “No le pidan a la región de Coquimbo que se reconstruya sola”, declaró.

Uno de los puntos críticos se encuentra en el Hospital Provincial de Ovalle Antonio Tirado Lanas, que perdió cinco de sus siete pabellones quirúrgicos como consecuencia del temporal. Para mantener la continuidad de la atención, se anunció el despliegue de un hospital militar de campaña del Ejército.

El balance regional también incluye más de mil viviendas afectadas, cerca de 400 de ellas en Ovalle, además de rutas cortadas o con tránsito parcial. Las autoridades informaron el rescate aéreo de 49 personas y 19 animales, mientras cerca de 175 personas permanecen en albergues. Más de 40 máquinas trabajan en puntos como la cuesta Los Volcanes, Los Cristales y Cavilolén.

La emergencia obligó además a programar un corte parcial de agua potable desde las 20:00 horas en La Serena y Coquimbo. La interrupción alcanzará a cerca de 74 mil suministros, equivalentes aproximadamente al 50 % de los clientes de la conurbación, principalmente en sectores altos.

La sanitaria Aguas del Valle explicó que la turbiedad del río Elqui supera en más de 20 veces los niveles que permiten producir agua potable de manera segura. La bocatoma de Las Rojas debió ser cerrada y, aunque un sistema de respaldo mantuvo el abastecimiento por cerca de 30 horas, el agotamiento de las reservas obligó a suspender el servicio.

En La Serena, el corte afectará a Cerro Grande, San Joaquín, Barrio Universitario, Colina El Pino, El Milagro, La Florida, Vista Hermosa y La Pampa. En Coquimbo, alcanzará a Peñuelas, Punta Mira y San Juan. La empresa desplegó más de 100 estanques estacionarios y camiones aljibe y llamó a realizar un acopio limitado, privilegiando el consumo humano.

La reposición podría comenzar gradualmente desde las 06:00 horas del lunes, siempre que disminuya la turbiedad del río y se mantengan las condiciones previstas. En paralelo, el Gobierno trabaja en recuperar rutas para facilitar tanto el desplazamiento de las familias como el ingreso de vehículos de las empresas eléctricas, sanitarias y de telecomunicaciones.

Mientras Coquimbo enfrenta las consecuencias del temporal, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anticipó que las lluvias se reactivarán en la Región Metropolitana después de las 20:00 horas. De acuerdo con el organismo, comenzarían como chubascos aislados y aumentarían paulatinamente su intensidad durante la noche.

El pronóstico contempla entre 15 y 20 milímetros de agua en los valles y la precordillera de la Región Metropolitana, y entre 10 y 20 milímetros en la cordillera. En esta última zona también podrían registrarse rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

El nuevo pulso del sistema frontal también mantendrá precipitaciones relevantes hacia el norte. En Coquimbo se esperan entre 40 y 60 milímetros en el litoral, la costa y los valles, mientras que en la provincia del Huasco, en Atacama, podrían caer entre 30 y 50 milímetros. Para Valparaíso se proyectan montos de entre 20 y 40 milímetros, dependiendo del sector.

Aunque se prevé que el fenómeno comience a perder intensidad en Coquimbo durante la mañana del lunes, las clases continuarán suspendidas y las autoridades mantendrán el despliegue de emergencia ante el aislamiento de comunidades y los daños que deberá abordar la etapa de reconstrucción.