Fiscalía cierra arista de Convenios sobre Jackson, Crispi y Martínez sin formalizarlos

La Fiscalía Regional de Antofagasta cerró la investigación de la arista del Caso Convenios que involucraba al exministro Giorgio Jackson, al exjefe de asesores de la Presidencia Miguel Crispi y a la exdirectora de Presupuestos Javiera Martínez, figuras ligadas al Frente Amplio, colectividad de oposición. El organismo resolvió no perseverar porque no reunió antecedentes suficientes para formalizarlos.

De acuerdo con Emol, el fiscal Cristian Aguilar presentó la solicitud ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta el 7 de julio. Dos días después, el tribunal fijó para el 21 de agosto la audiencia en que se discutirá la determinación del Ministerio Público, con citación a los intervinientes.

La indagatoria alcanzaba a tres exautoridades del gobierno del expresidente Gabriel Boric. Jackson encabezó los ministerios Secretaría General de la Presidencia y Desarrollo Social; Crispi fue subsecretario de Desarrollo Regional y luego jefe de asesores presidenciales, mientras Martínez dirigió la Dirección de Presupuestos.

La causa surgió tras la ampliación de una querella presentada por diputados republicanos, integrantes del oficialismo. La acción buscaba determinar si las entonces autoridades incurrieron en una eventual omisión de denuncia o falta de control frente a transferencias de recursos públicos hacia fundaciones cuestionadas.

La Fiscalía declinó formular comentarios sobre la decisión. La audiencia de agosto será el próximo hito judicial para abordar el cierre de esta arista.