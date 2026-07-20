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Funcionaria PDI frustra robo en San Miguel tras ser atropellada y hiere a tres asaltantes PAÍS FOTO: SEBASTIAN BELTRÁN GAETE /AGENCIAUNO

Funcionaria PDI frustra robo en San Miguel tras ser atropellada y hiere a tres asaltantes

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La detective intervino cuando cuatro adolescentes escapaban tras robar cerca de $3 millones a una clienta bancaria. Los ocupantes del vehículo la embistieron y la arrastraron sobre el capó, desde donde utilizó su arma de servicio.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Una funcionaria de la PDI enfrentó a cuatro adolescentes que escapaban tras asaltar a una clienta bancaria en San Miguel. Los ocupantes del vehículo la atropellaron y la arrastraron sobre el capó, desde donde disparó con su arma de servicio. Tres detenidos resultaron heridos y uno quedó en riesgo vital. La Fiscalía Metropolitana Sur investiga el caso y una eventual vinculación del grupo con otros delitos similares.
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Una funcionaria de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró un asalto en la comuna de San Miguel, en Santiago, luego de ser atropellada por el vehículo en el que escapaban cuatro adolescentes. La detective disparó desde el capó del automóvil e hirió a tres de los involucrados, uno de los cuales quedó en riesgo vital.

El hecho ocurrió cerca de las 14:00 horas de este lunes, en la intersección de calle Lazo con Gran Avenida. Según informó La Tercera, tres sujetos abordaron a una clienta que había retirado cerca de $3 millones desde una sucursal bancaria, la agredieron y le quitaron el dinero.

Cuando los asaltantes se dirigían hacia un vehículo que los esperaba, la funcionaria —quien había terminado su turno— intervino al escuchar llamados de auxilio. Tras identificarse como policía, los ocupantes aceleraron contra ella, la atropellaron y la arrastraron algunos metros sobre el capó.

En ese momento, la detective utilizó su arma de servicio y efectuó disparos contra el grupo. La acción permitió detener a los cuatro adolescentes: tres resultaron heridos, uno de gravedad y con riesgo vital, mientras el cuarto quedó sin lesiones.

La Fiscalía Metropolitana Sur investiga lo ocurrido junto con la Brigada de Homicidios Metropolitana Sur de la PDI. Además, se indaga una eventual participación de los detenidos en otros delitos similares registrados en el sector.

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