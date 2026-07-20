Funcionaria PDI frustra robo en San Miguel tras ser atropellada y hiere a tres asaltantes

Una funcionaria de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró un asalto en la comuna de San Miguel, en Santiago, luego de ser atropellada por el vehículo en el que escapaban cuatro adolescentes. La detective disparó desde el capó del automóvil e hirió a tres de los involucrados, uno de los cuales quedó en riesgo vital.

El hecho ocurrió cerca de las 14:00 horas de este lunes, en la intersección de calle Lazo con Gran Avenida. Según informó La Tercera, tres sujetos abordaron a una clienta que había retirado cerca de $3 millones desde una sucursal bancaria, la agredieron y le quitaron el dinero.

Cuando los asaltantes se dirigían hacia un vehículo que los esperaba, la funcionaria —quien había terminado su turno— intervino al escuchar llamados de auxilio. Tras identificarse como policía, los ocupantes aceleraron contra ella, la atropellaron y la arrastraron algunos metros sobre el capó.

En ese momento, la detective utilizó su arma de servicio y efectuó disparos contra el grupo. La acción permitió detener a los cuatro adolescentes: tres resultaron heridos, uno de gravedad y con riesgo vital, mientras el cuarto quedó sin lesiones.

La Fiscalía Metropolitana Sur investiga lo ocurrido junto con la Brigada de Homicidios Metropolitana Sur de la PDI. Además, se indaga una eventual participación de los detenidos en otros delitos similares registrados en el sector.