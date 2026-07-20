Gobierno suspende clases en Coquimbo y Huasco ante sistema frontal

El Gobierno suspendió las clases para este martes 21 y miércoles 22 de julio en toda la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco, en Atacama, ante el sistema frontal que afecta al norte y centro del país.

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, anunció además que la suspensión regirá este martes en Caldera, Copiapó y Tierra Amarilla; San José de Maipo y Til Til; y las provincias de Petorca y Marga Marga.

El Ejecutivo también desplegó equipos para levantar las Fichas de Emergencia: cerca de 500 personas están acreditadas en Atacama y otras 600 en Coquimbo. El procedimiento es necesario para gestionar los apoyos destinados a las familias afectadas.

La autoridad informó que más de 30 retroexcavadoras, además de excavadoras, motoniveladoras y distintos tipos de camiones, trabajan para recuperar la conectividad. Hasta este lunes se habían enviado 68 toneladas de ayuda humanitaria a Coquimbo y Atacama, mientras el Gobierno preparaba el despacho de más de 200 toneladas adicionales si fueran requeridas.

En materia eléctrica, los clientes sin suministro disminuyeron de 55.064 a 40.246 durante la jornada. Las autoridades advirtieron que las lluvias continuarían durante la noche y hasta el martes, con un período de mayor intensidad, y llamaron a seguir las instrucciones del Senapred y los canales oficiales.

Las medidas anunciadas son:

• Suspensión preventiva de clases los días martes 21 y miércoles 22 en la Región de Coquimbo y la Provincia del Huasco.

• Suspensión de clases para el martes 21 en las comunas de Caldera, Copiapó y Tierra Amarilla; San José de Maipo y Til Til; y en las provincias de Petorca y Marga Marga.

• Despliegue de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) para identificar a las familias afectadas y activar las ayudas del Estado.

• Refuerzo de la capacidad operativa para recuperar la conectividad, con el despliegue de maquinaria pesada y el apoyo de Iniciativa Mineras por Chile y la Cámara Chilena de la Construcción.

• Más de 49 toneladas de ayuda humanitaria ya han sido distribuidas en las regiones de Atacama y Coquimbo.